F&B Lokal Mulai Bersinar di Tengah Melonjaknya Industri Mamin

Andalkan sumber daya profesional

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja industri makanan dan minuman ( mamin ) tumbuh sebesar 5,33 persen secara tahunan pada kuartal I-2023. Pertumbuhan ini menjadikan kinerja industri mamin sebagai yang terbesar keempat di antara subsektor industri pengolahan lainnya.Pertumbuhan kinerja tersebut juga tumbuh pascacovid-19 karena industri food and beverage (F&B) mulai kembali hidup dan juga banyaknya pertumbuhan bisnis kuliner lokal yang mengambil peran signifikan. Salah satu dari brand lokal yang sedang bertumbuh adalah Dkriuk Fried Chicken.Dkriuk berhasil meraih pertumbuhan yang signifikan melalui sistem kemitraannya. Sejak didirikan pada 2020, sebagai bagian dari PT Raja Rasa Kuliner yang berpusat di Kota Bogor, Jawa Barat, Dkriuk Fried Chicken telah membuka lebih dari 3.000 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.Prestasi Dkriuk Fried Chicken tercermin dalam sejumlah penghargaan bergengsi seperti The Best Franchise Award 2022, The Best Product & Brand Award 2022, Most Innovative In Brand Award 2022, Indonesia Executive Entrepreneur Award 2022, serta Best Choice In Top Award 2022. Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti nyata dari dedikasi dan inovasi yang telah diusung Dkriuk Fried Chicken."Prestasi bukanlah tujuan akhir, melainkan tonggak awal untuk terus berkarya dan memberikan nilai lebih. Kami percaya bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kesuksesan perusahaan kita dapat menginspirasi banyak orang untuk meraih impian mereka sendiri," ucap CEO Dkriuk Fried Chicken Iksan Juhansyah, dikutip dari siaran pers, Rabu, 27 Desember 2023.Iksan menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Untuk mencapai hal tersebut, ia mengandalkan sumber daya yang profesional dan berkualitas tinggi."Hal itu demi menjaga kepuasan mitra-mitra kami yang telah mempercayakan kami dalam perjalanan bisnis mereka," tegas dia.Melalui eksistensinya, Dkriuk Fried Chicken terus berkomitmen untuk membuka kesempatan kemitraan yang luas bagi masyarakat Indonesia."Perusahaan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha, menggali potensi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan," tutup Iksan.