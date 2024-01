Perusahaan Patungan Jepang-RI Kembangkan SDM Siap Kerja di Industri Manufaktur

Advertisement

Kesempatan kerja setelah dari Jepang

(AHL)

Jakarta: PT World Horenso Indonesia terus mengembangkan dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) siap kerja dan langsung dapat diandalkan.World Horenso Indonesia merupakan perusahaan patungan antara World Intec Co, Ltd (kantor pusat: Fukuoka) yang menjalankan bisnis penyediaan jasa pekerja dan pemborongan pekerjaan yang berfokus pada bidang manufaktur, Whita Japan Corporation.President Director World Intec, Co. Ltd Katsuhiro Kuriyama mengatakan perusahaan menjalankan kegiatan antarkerja antarnegara. Sementara PT Horenso Indonesia melakukan pengembangan SDM siap kerja di bidang manufaktur Horenso Indonesia ikut serta dalam pengelolaan SMK Mitra Industri MM2100 yang didirikan dalam rangka mengembangkan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia industri, serta mengembangkan SDM yang siap kerja. Sehingga telah mencetak banyak SDM yang berangkat sebagai peserta program magang di Jepang dan Jerman."Ini akan memberikan pendidikan bernilai tambah bagi generasi muda Indonesia yang ingin memperoleh keterampilan di Jepang dan menempatkan mereka di Jepang setelah diberikan pembekalan," kata Katsuhiro Kuriyama, dikutip Jumat, 12 Januari 2024.Adapun setelah kembali ke Indonesia, akan diberikan kesempatan kerja kepada mereka untuk memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh di Jepang."Selain itu, kami juga menawarkan layanan penyediaan SDM yang dapat memenuhi kebutuhan industri dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami di Jepang dalam memberikan layanan pemborongan pekerjaan di manufaktur," tutur dia.Menurut Katsuhiro Kuriyama, World Intec akan berkontribusi dalam perkembangan Indonesia melalui pengembangan dan pembinaan SDM Indonesia yang berketerampilan tinggi dan meningkatkan produktivitas perusahaan pengguna."Kami ingin menciptakan 'Cara Kita Hidup (The Way We Live)' sesuai filosofi World Intec Co, Ltd, yaitu 'mewujudkan semua orang di seluruh dunia untuk bekerja dengan penuh gembira'," ujar dia.