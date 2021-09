Terpopuler Ekonomi, AS-Tiongkok Kembali Berkonflik hingga Penyebab Kebakaran Kilang Balongan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Rabu, 29 September 2021 terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id.Berita itu di antaranya Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo menuduh Tiongkok mencegah maskapai penerbangan domestiknya membeli puluhan miliar dolar pesawat Boeing Co buatan AS.Masih ada berita lainnya yang juga masuk dalam daftar populer harian. Berikut rangkuman berita selengkapnya.Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo mengatakan Pemerintah Tiongkok mencegah maskapai penerbangan domestiknya membeli puluhan miliar dolar pesawat Boeing Co buatan AS. Hal itu dianggap melanggar komitmen kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya.Raimondo menuduh Tiongkok tidak mematuhi komitmen untuk membeli barang-barang AS yang dibuatnya pada 2020 sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan dengan pemerintahan sebelumnya.Baca selengkapnya di sini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 3,7 sampai 4,5 persen tahun ini. Keyakinan tersebut seiring dengan pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Ia menyebut pelonggaran PPKM membuat aktivitas masyarakat kembali bergerak sehingga ekonomi bisa berjalan. Apalagi pemerintah masih memiliki kuartal IV untuk kembali mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan target hingga 4,5 persen di 2021.Baca selengkapnya di sini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI telah melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue. Dalam aksi tersebut, BRI melepas 28,2 miliar saham baru yang diperdagangkan dengan nilai perolehan dana penuh sebesar Rp96 triliun.Direktur Utama bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengucapkan selamat atas right issue BRI yang telah diperdagangkan sejak 13 September 2021 dan mencatatkan sejarah baru bagi pasar modal Indonesia. Right issue ini tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia.Baca selengkapnya di sini Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Masatsugu Asakawa mengatakan Tiongkok memiliki penyangga dan alat kebijakan yang cukup kuat untuk mencegah pengembang yang dililit utang, China Evergrande Group, memicu krisis keuangan global. Tentu harapannya krisis yang melanda properti terbesar nomor dua di Tiongkok itu bisa segera selesai.Baca selengkapnya di sini. PT Pertamina (Persero) menggandeng empat investigator eksternal untuk menginvestigasi insiden kebocoran dan kebakaran di area Kilang Balongan, Jawa Barat. Pada Senin, 29 Maret 2021, pukul 00.45 WIB dini hari lalu, terjadi insiden yang menyebabkan kebakaran di tangki T-301G Kilang Balongan dengan insiden tersebut menelan korban jiwa.Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono menyebutkan, keempat pihak investigator tersebut berasal dari Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pusat Penelitian Petir LAPI ITB, Ditjen Migas ESDM, dan Det Norske Veritas (CNV) yang merupakan investigator internasional.Baca selengkapnya di sini