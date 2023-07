Harga Bahan Pokok Diklaim Stabil

(ANN)

Salatiga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, harga sejumlah barang kebutuhan pokok (bapok) di Salatiga, Jawa Tengah terpantau stabil, bahkan turun.Selain itu, pasokannya pun terpantau cukup. Hal tersebut disampaikannya usai memantau harga-harga bapok di Pasar Raya I Salatiga, Jawa Tengah, hari ini.“Saat ini harga-harga bapok di Salatiga terpantau stabil," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Juli 2023.Dia merinci rata-rata harga ayam Rp36 ribu per kilogram. Cabai merah keriting, bawang putih kating, dan bawang merah sama-sama Rp35 ribu per kilogram. Telur ayam antara Rp29 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram."Berdasarkan pantauan kami dalam dua hari terakhir, harga-harga bapok di wilayah Jawa Tengah, terutama di Semarang dan Salatiga, terpantau stabil cenderung turun,” ujarnya.Berdasarkan pantauan hari ini di Pasar Raya I Salatiga, harga-harga sejumlah komoditas bapok lainnya antara lain beras medium Rp9.450 per kg, beras premium Rp12.500–Rp13.000 per kg, gula pasir Rp14.000 per kg, minyak goreng premium Rp17.000–Rp19.000 per liter, MinyaKita Rp14.000 per liter, daging sapi Rp120.000–Rp130.000 per kg, cabai merah besar Rp45.000 per kg, cabai merah keriting Rp35.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp25.000 per kg.Sebelumnya, untuk memastikan harga dan pasokan bahan pokok aman Zulkifli juga meninjau Pasar Bandarjo di Ungaran, Kabupaten Semarang pada Jumat, 30 Juni 2023 dan Pasar Kalianda di Lampung Selatan pada Rabu, 28 Juni 2023. Ia pun meminta masyarakat untuk berbelanja seperti biasa.“Silakan belanja ke pasar seperti biasa. Bapok cukup dan harganya stabil,” ujarnya.