Cara Pertamina Dukung Pembangunan Berkelanjutan dalam Bisnisnya

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Pertamina memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk generasi yang akan datang secara berkelanjutan melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).Oleh karena itu, Pertamina meraih tujuh penghargaan Sustainable Marketing Excellence Award yang diselenggarakan Marketeers sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya sebagai BUMN energi yang mewujudkan SDGs 2030.Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, salah satu program TJSL yang menyabet penghargaan adalah UMK Academy, yang merupakan kegiatan pembinaan UMKM secara terstruktur, berjenjang, dan terintegrasi."Salah satu keunggulan kegiatan ini adalah adanya materi Go Green, yang diharapkan UMKM menjalankan bisnis yang berorientasi lingkungan, seperti penggunaan bahan baku dan kemasan ramah lingkungan, manajemen sampah produksi, dan optimalisasi produksi berkelanjutan," kata dia, Jumat, 14 Juli 2023.Program lainnya adalah Integrated Farming System Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Zona 4 Limau Field di Desa Air Talas, Sumatera Selatan, yang mewujudkan masyarakat mandiri dan berdaya melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis agrobisnis.Fadjar mengatakan sebagai perusahaan energi, Pertamina berkomitmen menyediakan energi nasional dan mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab dalam proses produksi maupun pemanfaatannya secara berkelanjutan."Pertamina telah menetapkan enam prioritas SDGs yang secara konsisten terus dijalankan perusahaan di semua lini bisnis," ujarnya.Keenam prioritas SDGs yang dijalankan Pertamina meliputi Tujuan 12 yakni Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Tujuan 13 yaitu Penanganan Perubahan Iklim; Tujuan 14 yakni Ekosistem Laut; Tujuan 15 yakni Ekosistem Darat; Tujuan 7 yakni Energi Bersih dan Terjangkau; dan Tujuan 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi."Sesuai komitmen keberlanjutan, Pertamina menjalankan program TJSL berpedoman pada ISO 26000 serta selaras dengan dengan prinsip-prinsip ESG (environmental, social, and governance)," ujarnya.Ketujuh penghargaan yang diraih Pertamina tersebut adalah PT Pertamina (Persero) kategori SME Enabler of the Year; PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field kategori Local Agribusiness Program of the Year; dan Pertamina Foundation kategori Environment Initiative of the Year.Selanjutnya, PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field kategori Local Sustainability Program of the Year; PT Pertamina EP Rantau Field kategori Community Based Development Program of the Year; Pertamina Hulu Energi Jambi Merang kategori Womenpreneur Empowerment of the Year; dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Sustainable Corporate Action of the Year.