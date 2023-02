Ariel Noah Siap Nimbrung dengan GoSend untuk Dorong UMKM Jadi Pahlawan Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: GoSend, layanan logistik on-demand di Indonesia bagian dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk , memperkuat komitmen untuk dapat mendukung online seller dapat terus naik kelas di tengah berbagai tantangan ekonomi di 2023. Hal itu penting di mana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting di Indonesia.Melalui Komunitas 'Best Seller GoSend', para pelaku UMKM, khususnya online seller dapat memperoleh berbagai macam dukungan bisnis seperti pelatihan, promo eksklusif, eksposur media, hingga kesempatan bekerja sama dengan Ariel Noah, Brand Ambassador GoSend melalui program kreatif pembuatan video #RekomenGoSend untuk menjangkau masyarakat lebih luas.Komunitas Best Seller GoSend berdiri sejak 2022 dan kini menjangkau 13 ribu online seller di berbagai kota. Sebagai salah satu komunitas mitra usaha GoTo, Komunitas Best Seller GoSend terus menjadi pilihan para online seller untuk jadi wadah berbagi cerita, pengalaman, dan kisah sukses dalam menavigasi tren penjualan online yang terus meningkat di tengah masyarakat.Tumbuhnya komunitas online seller ini sejalan dengan survei Indef pada 2022 bberdasarkan penilaian seller, GoSend dianggap paling meningkatkan produktivitas para seller karena pelayanannya yang efisien, paling aman, dan mudah digunakan, serta paling memuaskan dibandingkan aplikasi layanan logistik online lainnya.Head of Marketing Logistics Gojek Theresia Nadya mengungkapkan di balik berbagai tantangan yang ada di tahun ini, ada kesempatan masyarakat semakin menggemari berbelanja dan berjualan online. Pihaknya pun senang GoSend terus menjadi pilihan masyarakat baik untuk kebutuhan personal maupun berjualan sehari-hari."Populernya tren berjualan online di masyarakat tentunya tidak hanya didukung kemudahan dan komprehensifnya layanan GoSend mendukung bisnis, tetapi juga oleh kisah sukses, inspiratif, dan menarik dari berbagai bisnis online yang kami temukan berkat hadirnya Komunitas Best Seller GoSend," kata Theresia, dilansir dari keterangan tertulisnya, Minggu, 12 Februari 2023."Dengan program dan inisiatif komunitas yang sangat variatif dalam mendukung peningkatan kapasitas pembelajaran serta promosi usaha, kami harapkan online seller dapat terus berjejaring serta naik kelas bersama ribuan kisah sukses lainnya," tambahnya.Pada 2023, salah satu program unggulan Komunitas Best Seller GoSend yakni #RekomenGoSend, para anggota Komunitas Best Seller GoSend yang telah terkurasi berkesempatan untuk mendapatkan dukungan promosi sepanjang tahun."Program ini hadir dari kebiasaan pelanggan di era belanja online yang kerap melihat rekomendasi atau review suatu produk terlebih dahulu sebelum memutuskan pembelian," ucapnya.Melalui inisiatif #RekomenGoSend, GoSend mengajak para pengguna, penggiat sosial media hingga Ariel Noah untuk me-review produk dan membagikan pengalaman berbelanja di UMKM. Menanggapi hal tersebut, Brand Ambassador GoSend Ariel Noah mengaku bahwa dirinya sangat senang dapat terlibat untuk mendukung UMKM."Banyak sekali toko dan produk hidden gem yang menarik dari anggota komunitas Best Seller GoSend, yang dapat terus didorong agar lebih terpapar ke calon pelanggan yang lebih luas. Untuk itu saya senang dapat mendukung dan terlibat langsung karena mereka yang terus mendukung ekonomi Indonesia terus berjalan," pungkasnya.