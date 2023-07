Pertamina, Shell, Vivo, bp Kompak Naikkan Harga BBM

(ANN)

Jakarta: Seluruh pemain bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM per 1 Juli 2023. Mulai dari Pertamina, Shell, bp, hingga Vivo Indonesia.Melansir laman Pertamina, Sabtu, 1 Juli 2023 diumumkan per hari ini Pertamina menaikkan tiga jenis BBMnya yaitu pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex.Harga pertamax turbo di Jakarta naik dari Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Lalu, harga dexlite juga naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.Sementara mengacu laman Shell Indonesia, per 1 Juli 2023 perseroan menaikkan harga semua jenis BBM mereka yaitu Shell Super, V-Power, V-Power Diesel, V-Power Nitro+, dan Diesel Extra yang hanya dijual di Jawa Timur dan Sumatera Utara.Harga BBM jenis Shell Super naik menjadi Rp12.920 per liter dari sebelumnya Rp12.630 per liter. Kemudian harga Shell V-Power naik dari Rp13.400 per liter naik menjadi Rp13.780 per liter.Lalu harga BBM jenis Shell V-Power Diesel naik dari Rp13.290 per liter menjadi Rp13.590 per liter.Selanjutnya, harga BBM jenis Shell Diesel Extra di Jawa Timur naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.160 per liter, sementara untuk harga BBM jenis Shell Diesel Extra di Sumatera Utara naik menjadi Rp13.440 dari sebelumnya Rp12.920 per liter.SPBU Vivo Indonesia juga mengubah harga BBM-nya per hari ini untuk jenis Revvo 92 dan Revvo 95. Harga BBM jenis Revvo 92 naik dari Rp12.400 per liter menjadi Rp12.700. Sedangkan jenis Revvo 95 naik menjadi Rp13.580 per liter, dari sebelumnya RP13.200 per liter.Selain tiga pemain itu, SPBU bp juga mengubah harga bensin mereka per 1 Juli 2023. Melansir laman bp, perusahaan itu menaikkan seluruh harga BBM-nya.Untuk BP 90 naik dari Rp12.550 per liter menjadi Rp12.840 per liter. Lalu untuk harga BP 92 naik dari Rp12.630 per liter menjadi Rp12.920 per liter. Kemudian harga BP Ultimate naik dari Rp13.400 per liter menjadi Rp13.780 per liter. Selanjutnya, harga BP Diesel naik dari semula Rp12.650 per liter menjadi Rp13.160 per liter.