Harga BBM Pertamina Naik, Ini Daftarnya

(ANN)

Jakarta: Pemain-pemain bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menyesuaikan harga bensin mereka, termasuk PT Pertamina (Persero), perusahaan pelat merah pun menaikkan harga BBM-nya.Melansir laman Pertamina, Sabtu, 1 Juli 2023, diumumkan per hari ini Pertamina menaikkan tiga jenis BBMnya yaitu pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex.Harga pertamax turbo di Jakarta naik dari Rp13.600 per liter menjadi Rp14 ribu per liter. Lalu, harga dexlite juga naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.Sementara untuk harga pertamax, pertalite dan biosolar tidak berubah alias tetap. Harga pertamax tetap dibanderol Rp12.400 per liter, harga pertalite sebesar Rp10 ribu, dan harga biosolar Rp6.800 per liter.