Link Net Dukung Akselerasi Digital dengan Akses Internet Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Kolaborasi Bantu UMKM Toko Kelontong Jadi Melek Digital

(END)

Jakarta: PT Link Net Tbk melakukan terobosan untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan sekaligus menjawab kebutuhan seluruh pengguna internet di Indonesia. Terlebih penetrasi pengguna fixed broadband di Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.Begitupun dengan kecepatan internetnya, Speedtest Global Index Desember 2022 yang dirilis Ookla melaporkan bahwa kategori kecepatan internet fixed broadband, Indonesia menempati posisi 119 dari 178 negara di dunia. Hanya unggul dari Kamboja dan Myanmar dengan kecepatan 25,45 Mbps."Kami bersemangat dalam memberikan rasa baru pengalaman berinternet Lebih Kencang Lebih Bebas ini, agar dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan dan juga calon pelanggan di seluruh area layanan First Media," kata President Director & CEO Link Net Marlo Budiman dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 31 Januari 2023. First Media menghadirkan repackaging paket layanan untuk seluruh pengguna Internet di Indonesia; serta juga memberikan Extreme Speed Upgrade hingga lima kali lebih cepat hingga 500 Mbps di seluruh jaringan fixed broadband First Media, tanpa biaya tambahan kepada hampir 800 ribu pengguna layanan First Media.Deputy Chief Marketing Officer Link Net Santiwati Basuki mengatakan, repackaging paket layanan First Media melahirkan tiga paket baru. Ia menyebut, paket tersebut hadir berdasarkan masukan, permintaan, dan kebutuhan dari pelanggan yang kini sudah menjangkau lebih dari tiga juta rumah di 27 kota di Indonesia."Bersamaan dengan paket baru ini, First Media juga menghadirkan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Jadi, siap-siap ketagihan dengan layanan First Media," jelas Santiwati.Ketiga paket meliputi Paket Stream (untuk internet dan streaming), Paket Joy (untuk layanan internet cepat dan TV kabel), serta Paket Star (untuk pengguna layanan komplit mulai dari internet cepat, TV kabel dan konten streaming). Masing-masing paket mempunyai tiga tipe kategori berlangganan Value, Pro dan Premium."Dengan berbagai terobosan dan inovasi ini, kami berharap akan ada semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan internet dengan harga kompetitif dan sesuai kebutuhan. Serta, ikut ambil bagian dalam mendukung akselerasi digital di Indonesia," tutup Santiwati.