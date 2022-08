Harga TBS Sawit di Jambi Naik Jadi Rp2.267/Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jambi: Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit di Jambi pada periode 12-18 Agustus 2022 terus mengalami kenaikan. Data yang diterima dari Dinas Perkebunan Jambi, Sabtu, 19 Agustus 2022, menyebutkan untuk harga TBS kelapa sawit usia 10-20 tahun naik sebesar Rp131, dari harga Rp2.136 per kilogram (kg) menjadi Rp2.267 per kg.Sedangkan untuk harga CPO juga ikut mengalami kenaikan sebesar Rp558 dari harga Rp9.972 per kg menjadi Rp10.530 per kg, diikuti juga naiknya harga inti sawit pada periode kali ini sebesar Rp513 dari Rp4.813 per kg menjadi Rp5.326 per kg.Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk periode 12-18 Agustus 2022. Untuk TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.782 per kg, usia tanam empat tahun Rp1.891 per kg, usia tanam lima tahun Rp1.980 per kg, usia tanam enam tahun Rp2.063 per kg dan usia tanam tujuh tahun Rp2.116 per kg.Kemudian untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp2.159 per kg, usia tanam sembilan tahun Rp2.203 per kg, usia tanam 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp2.267 per kg, usia 21 tahun hingga 24 tahun Rp2.196 per kg, dan di atas 25 tahun Rp2.091 per kg.Kenaikan TBS, inti sawit, dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.