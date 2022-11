Indonesia Kebal Resesi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anton Hendranata memastikan Indonesia dapat bertahan, disaat Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain mengalami resesi pada 2023.Dia mengatakan Indonesia cukup jauh dari episentrum resesi ekonomi dunia , karena perekonomian nasional ditopang sangat kuat oleh permintaan domestik."Saya meyakini Indonesia tidak akan resesi, Indonesia jauh dari episentrum resesi," kata Anton dalam Seminar Dies Natalis ke-72 FEB UI, dilansir Antara, Rabu, 9 November 2022.Selain itu, pasar keuangan dan valuta asing (valas) Indonesia saat ini cenderung lebih robust dari gejolak eksternal dibandingkan tahun- tahun sebelumnya."Probabilitas resesi Indonesia hanya sebesar dua persen di 2023, apabila AS mengalami resesi," sebutnya.Namun demikian, ia tidak memungkiri pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada 2023 seiring dengan ketidakpastian di tingkat global, ditambah kemungkinan terjadi resesi di AS.Ia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8 -5,4 persen year on year (yoy) apabila AS tidak krisis, dan 4,4- 5,0 persen yoy apabila AS mengalami krisis."Kami memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh batas bawahnya 4,4 persen dan batas atasnya lima persen pada tahun depan (2023)," ucapnya.Dengan demikian, menurut dia, Indonesia harusnya bisa memanfaatkan momentum di tahun depan. Ekonomi Indonesia diperkirakan masih tumbuh di saat berbagai negara diperkirakan mengalami resesi.Adapun resesi yang terjadi di AS nanti, awalnya akan diikuti oleh negara-negara maju di Eropa, selanjutnya diikuti oleh berbagai negara berkembang yang masuk dalam episentrum."Negara berkembang, bahkan cenderung bisa terhindar dari resesi," katanya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id