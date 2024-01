Perkuat Bisnis, Emiten Cinema XXI Ekspansi Bioskop Baru di Bandung

Advertisement

Bandung: PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk ( Cinema XXI , kode saham: CNMA), jejaring bioskop terbesar di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di industri pertunjukan film, membuka bioskop baru di Summarecon Mall Bandung.Pembukaan bioskop baru dengan kapasitas lebih dari 1.400 penonton ini merupakan langkah Cinema XXI dalam memperluas jaringannya di kota Bandung, Jawa Barat. Selain menandai pertumbuhan industri hiburan di wilayah tersebut, kehadiran Cinema XXI akan menciptakan lapangan kerja baru dan turut berkontribusi untuk pengembangan ekonomi lokal.Head of Corporate Communications & Brand Management Cinema XXI, Dewinta Hutagaol menjelaskan ekspansi Cinema XXI di Summarecon Mall Bandung merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekspansi bisnis dan menjadi momentum bisnis yang baik di awal 2024. Bagi kehidupan kultural masyarakat Bandung Timur, Cinema XXI akan memberikan pengalaman sinematik berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat luas."Setelah melakukan persiapan yang sangat matang, akhirnya Summarecon Mall Bandung XXI hadir memberikan layanan hiburan tontonan film dengan kualitas terbaik, dan harga terjangkau untuk masyarakat Bandung Timur dan sekitarnya. Cinema XXI telah mempersiapkan sarana dan prasarana di Summarecon Mall Bandung XXI dengan konsep baru dan kekinian guna memperkuat budaya menonton film di bioskop sekaligus mendukung industri perfilman Tanah Air," jelas Dewinta, dalam keterangan resmi, Senin, 22 Januari 2024.Summarecon Mall Bandung XXI merupakan bioskop pertama di Kota Bandung yang memiliki Studio IMAX dengan teknologi IMAX® with Laser. Teknologi IMAX® with Laser ini didukung oleh projektor generasi lanjutan dengan laser 4K dan pembaruan instalasi suara (IMAX's 12-channel sound) untuk memberikan pengalaman menonton kian nyata."Dengan desainnya yang imersif, teknologi IMAX with Laser telah dikembangkan untuk menghadirkan kualitas gambar yang lebih tajam dan cerah serta kontras yang lebih dalam dengan cakupan warna terluas di layar lebar. Selain itu, dengan pembaruan instalasi suara, para penikmat film dapat merasakan suara serta efek dengan jangkauan suara yang lebih baik dan lebih akurat. Kini masyarakat Bandung tidak perlu ke luar kota untuk dapat menikmati pengalaman menonton film terbaik dengan teknologi IMAX® with Laser," tambah Dewinta.Summarecon Mall Bandung XXI memiliki empat buah studio deluxe dengan kapasitas beragam, Studio 1 (303 kursi), Studio 2 (222 kursi), Studio 3 (222 kursi), Studio 4 (198 kursi), Studio Premiere (40 kursi), dan Studio IMAX (422 kursi).Adapun harga tiket menonton film di Summarecon Mall Bandung XXI untuk Studio Deluxe adalah Rp30 ribu pada Senin-Kamis, Rp35 ribu pada Jumat, dan Rp40 ribu pada Sabtu, Minggu, dan libur. Summarecon Mall Bandung XXI juga dilengkapi dengan XXI Café dan The Premiere Café yang menyediakan berbagai pilihan menu makanan dan minuman berkualitas untuk semakin melengkapi pengalaman menonton terbaik.Akses ke Summarecon Mall Bandung XXI juga cukup mudah karena dekat dengan transportasi umum, jalan tol, dan fasilitas publik. Akses tol terdekat menuju Summarecon Mall Bandung XXI adalah Exit Tol KM 149 Gedebage selain dari Tol Buah Batu dan Tol Cileunyi. Untuk transportasi umum, hanya berjarak 2,2 km dari Stasiun Gedebage, dan 4,8 km dari Stasiun Cimekar dan 4,9 km dari Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Tegalluar yang dapat ditempuh hanya dalam 10 menit."PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bekerja sama dengan Summarecon Mall Bandung menyediakan layanan bus shuttle gratis bagi penumpang KCJB Whoosh. Rute yang dilayani adalah Stasiun KCJB Tegalluar-Summarecon Mall Bandung. Operator menyediakan empat shuttle bus yang akan berangkat dari Summarecon Mall Bandung dengan enam kali keberangkatan dalam satu hari," ujar dia.