Melatih Warga Desa Menjalankan Usaha via ChatGPT

Jakarta: Perusahaan asuransi jiwa Great Eastern Life Indonesia berinisiatif memberikan rangkaian pelatihan wirausaha untuk warga Desa Hegarmanah Garut, Jawa Barat.Sejalan dengan promise Great Eastern Life Indonesia, Reach for Great, yang ingin menginspirasi masyarakat Indonesia untuk bisa Jadi Hebat meraih aspirasi dalam hidup, Great Eastern Life Indonesia menginisiasi rangkaian kegiatan bertajuk "The GREAT Comfund" yang dimulai pada Agustus, bertepatan dengan momentum hari jadi Great Eastern Life Indonesia.Melanjutkan inisiatif dari program RFG Grant untuk memberikan akses internet gratis di Desa Hegarmanah yang telah direalisasikan pada Januari 2023, Great Eastern Life Indonesia melihat terdapat potensi besar agar Desa Hegarmanah dapat lebih maju.Tentunya hal tersebut harus diiringi dengan berbagai pengetahuan mulai dari pengelolaan finansial, melakukan pembukuan keuangan dengan baik, penggunaan internet yang baik, pengetahuan mengenai berbagai risiko yang dapat terjadi di dunia digital, serta tentunya penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang akhir-akhir ini banyak digunakan di berbagai hal."Para karyawan Great Eastern Life Indonesia dalam kegiatan The GREAT Comfund memberikan rangkaian pelatihan untuk warga Desa Hegarmanah Garut, Jawa Barat, khususnya 40 anggota kelompok usaha desa," ujar tutur Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia Nina Ong, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Desember 2023.Berdasarkan hasil catatan kantor desa Desa Hegarmanah per akhir Juli 2023, para warga desa tersebut paling banyak memiliki usaha produksi makanan ringan, seperti makanan khas Garut yakni wajit dodol.Selebihnya, para warga desa menjalankan usaha berjualan dengan keliling maupun di tempat. Jenis yang diperdagangkannya pun beragam, ada yang berjualan makanan, minuman, maupun aksesoris.Berkaca dari latar belakang yang beragam dari para peserta, Tim Great Eastern Life Indonesia membawakan empat topik yang berbeda. Dimulai dengan pembahasan akan pentingnya proteksi dana darurat dan asuransi, cara mengelola keuangan yang baik, peran internet dalam menjalankan usaha, hingga ditutup dengan kecanggihan teknologi seperti ChatGPT yang dapatkan memudahkan warga desa dalam menjalankan usaha."Great Eastern Life Indonesia percaya inisiatif ini merupakan langkah awal untuk terus menggulirkan misi kebaikan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik, Reach for a Greater Tomorrow," jelas dia.Dia mengatakan, komitmen ini digerakkan bersamaan dengan tugas utama Great Eastern Life Indonesia dalam menyediakan solusi perlindungan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk menemani semua tahapan kehidupan masyarakat hingga bisa Jadi Hebat, Reach for Great.Rangkaian kegiatan ini diadakan selama kuartal ketiga 2023 dan diikuti oleh hampir seluruh karyawan dari seluruh departemen yang ada di Great Eastern Life Indonesia. Rangkaian kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk memperkuat kebersamaan antar anggota tim di Great Eastern Life Indonesia, tetapi juga menjadi aksi nyata dari perusahaan dalam melanjutkan misi kebaikan yang tidak pernah selesai untuk sesama yang membutuhkan."Dengan membawa semangat Reach for a Greater Tomorrow dan berlandaskan pilar sosial sustainability untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seluruh karyawan Great Eastern Life Indonesia melakukan rangkaian kegiatan The GREAT Comfund," ujar dia.Selain itu, pada 8 Agustus 2023, Tim Great Eastern Life Indonesia melakukan kegiatan The GREAT Comfund dengan mengunjungi Panti Jompo Sasana Tresna Werdha Ciracas yang memiliki penghuni sebanyak 294 lansia.Selanjutnya, berbeda dengan edisi pertama yang menyasar para lanjut usia, para karyawan Great Eastern Life Indonesia kali ini membawa kegembiraan bagi anak-anak pejuang kanker dengan berkunjung ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia pada 9 Agustus 2023.