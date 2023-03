Ssst, Ini Dia Kunci Manufaktur Indonesia Tetap Moncer

Kolaborasi dengan Jerman





Jawab tantangan revolusi industri ke 4

Diplomasi ekonomi pelaku industri

Peran aktif Indonesia

Jakarta: Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto menyatakan salah satu cara mengembangkan kualitas manufaktur Indonesia dengan berpartisipasi sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023."Bagi Indonesia, partisipasi ini tidak hanya sebagai ajang branding, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Maret 2023.Pernyataan ini diperkuat oleh Direktur Kerja Sama Internasional Deutsche Messe AG, Marco Siebert yang menyatakan Indonesia memiliki masa depan cerah, sehingga berpotensi besar menjadi mitra dalam mengembangkan industri global."Saya belajar tentang Indonesia, dan ternyata Indonesia itu adalah negara yang indah, negara yang menyenangkan dengan budaya yang sangat bagus serta orang-orangnya yang ramah, dan yang terpenting Indonesia memiliki masa depan yang baik dengan banyaknya kaum muda. Hal-hal inilah yang bisa menjadi alasan bagi siapapun untuk datang ke Indonesia," kata Siebert.Dalam industri global, katanya, pasar tidak dibangun secara individu, tetapi harus bekerja sama dan berkolaborasi. Contohnya adalah kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dengan Jerman, yang telah membuahkan hasil di sektor industri global.Kehadiran Indonesia sebagai Official Partner Country di Hannover Messe 2023, juga menunjukkan perhatian dan harapan besar dari pihak penyelenggara dan Pemerintah Jerman, mengenai arti penting peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian global. Khususnya di sektor industri yang dapat makin memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan Jerman.Indonesia akan kembali melanjutkan partisipasi sebagai Official Partner Country pada pameran teknologi industri terbesar di dunia, Hannover Messe 2023, setelah sebelumnya di 2021 juga menjadi Official Partner Country.Indonesia menjadi negara ASEAN pertama sebagai partner country untuk ketiga kalinya di pameran dagang industri internasional di Jerman. Penyelenggaraan Hannover Messe 2021 sepenuhnya dilakukan secara digital, karena kondisi pandemi covid-19.Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi Andi Rizaldi menegaskan keikutsertaan Indonesia sebagai Official Partner Country sejalan dengan inisiatif strategis Making Indonesia 4.0.Hal tersebut, dikatakan Andi sebagai upaya Indonesia menjawab tantangan revolusi industri ke-4. Ini juga akan mengarah pada peningkatan keberlanjutan inklusif, bisnis startup dan pengembangan teknologi, serta untuk mendukung ekonomi sirkular.Hannover Messe merupakan pameran industri terbesar di dunia yang setiap tahun diselenggarakan di kota Hannover. Ajang internasional itu rata-rata dihadiri 225 ribu pengunjung dan diikuti perusahaan besar dari seluruh dunia.Sementara Direktur Eropa II, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Winardi Hanafi Lucky menegaskan jika pihaknya akan menggaungkan peran Indonesia sebagai Official Partner Country ke lebih dari 130 perwakilan di Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik. Dukungan itu sejalan dengan prioritas Indonesia dalam diplomasi ekonomi."Hannover Messe 2023 merupakan kesempatan langka dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pelaku industri," ujarnya.Indonesia merupakan salah satu mitra dagang penting untuk Jerman yang ditandai dengan Jakarta Declaration pada 2012. "Jakarta Declaration itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara," urainya.Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkary mengajak media, baik cetak maupun elektronik serta humas pemerintah turut menggaungkan peran penting Indonesia di event Hannover Messe 2023.Indonesia menjadi Official Partner Country pameran besar industri dunia tersebut karena Indonesia dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi, khususnya di sektor industri."Kita mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan media serta seluruh humas. Hannover Messe ini adalah ajang Indonesia membangun dan menyajikan keunggulan dan kekuatan industri-industrinya ke dunia internasional," ujarnya.Dukungan dari media dikatakannya akan semakin melebarkan peran Indonesia di kancah internasional."Dengan keterbukaan informasi yang kita lakukan bersama, maka orang (dan investor) akan bisa datang (ke paviliun Indonesia di Hannover Masse),” kata Septriana Tangkary.