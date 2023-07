Kolaborasi Pelaku Bisnis Dorong Upaya Keberlanjutan untuk Lingkungan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Watson Group berkomitmen untuk mempercepat upaya keberlanjutannya untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan . Menjelang Hari Konservasi Dunia, Watsons mengumumkan kemitraan dengan Kenvue, L'Oréal, dan P&G untuk bekerja sama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan."Di Watsons, keberlanjutan adalah inti dari bisnis kami, dan kami menyadari pentingnya dalam memprioritaskan hal tersebut," kata CEO A.S. Watson Malina Ngai dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 30 Juli 2023.Sebagai pelaku industri, Ngai mengungkapkan, Watsons bertanggung jawab untuk memimpin dengan memberi contoh, mendorong mitra pemasok untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan membangun dunia yang lebih baik."Kami percaya bahwa hanya dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi planet kita. Kemitraan kami dengan Kenvue, L'Oréal, dan P&G merupakan langkah signifikan untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama," ujarnya.Selain menyediakan produk pilihan yang berkelanjutan, kolaborasi dengan mitra pemasok Watsons ini telah melampaui jangkauan hanya produk saja. Watsons juga bekerja sama untuk menjalankan berbagai inisiatif keberlanjutan untuk melibatkan setiap pelanggan.Di Watsons Taiwan, Kenvue akan menanam satu pohon untuk setiap pembelian sustainable product, sementara pelanggan Watsons Indonesia akan membantu menyelamatkan seekor penyu dengan membeli produk sustainable choices. Di Thailand, pelanggan akan dapat mempelajari kiat-kiat keberlanjutan melalui gamifikasi dan mengikuti aktivitas pembersihan pantai bersama KOL.Di Hong Kong, Watsons dan P&G telah berkolaborasi dalam program Plastic Reborn untuk mendorong pelanggan mendaur ulang wadah plastik. Sejak diluncurkan pada 2021, lebih dari 530 ribu botol telah didaur ulang.Berdasarkan keberhasilan program tersebut, tahun ini kami berencana untuk mengolah kembali botol plastik yang dikumpulkan melalui program Plastic Reborn dan mengubahnya menjadi bahan cetak 3D yang cocok untuk pendidikan STEM di sekolah dasar dan menengah.Sementara itu, di pasar Hong Kong, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Indonesia, Watsons bekerja sama dengan L’Oréal untuk menjalankan kampanye daur ulang Beauty for Future. Pelanggan dapat mendaur ulang berbagai kemasan kecantikan yang telah menghasilkan hampir 200 ribu botol yang didaur ulang hanya dalam satu tahun.Watsons telah meluncurkan Sustainable Month untuk mendorong pelanggan mengurangi sampah plastik dengan membuat pilihan yang lebih cerdas dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kampanye media sosial selama sebulan memberikan tips and hacks bagi pelanggan untuk berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.Selain itu, VR Hub inovatif juga telah diluncurkan untuk membantu pelanggan mendapatkan hadiah eksklusif dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan melalui video edukasi, game interaktif, dan eksplorasi produk sustainable choices yang lebih banyak."Kami percaya bahwa Green is the new beautiful dan masing-masing dari kita memiliki peran penting untuk dimainkan dalam membuat perbedaan yang berarti. Watsons akan terus menginspirasi lebih banyak mitra bisnis dan pelanggan untuk bekerja sama dan menciptakan dampak yang signifikan. Dengan merangkul tujuan sosial Look Good. Do Good. Feel Great, kami berkomitmen untuk membangun dunia yang lebih baik dan berkelanjutan bagi lebih banyak generasi mendatang," ujar Ngai.