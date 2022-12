Mendag Sebut Harga Sembako di Pasar Ponorogo Terkendali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengecek harga sembako di pasar tradisional Ponorogo selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Zulhas, sapaan Zulkifli, memastikan harga sembako di pasar tradisional Ponorogo terkendali."Sangat terkendali komoditas di sini (pasar eks Stasiun Ponorogo),” ujar Zulhas, di pasar tradisional Ponorogo, Jawa Timur, Minggu, 25 Desember 2022.Mendag juga memborong sembako untuk dibagikan langsung kepada warga yang ada di sekitar lokasi sidak. Aksinya bagi-bagi sembako dan uang belanja kepada warga mendapat sambutan antusias dari para pedagang dan pengunjung pasar.Dia membeli langsung sejumlah komoditas kebutuhan pokok , seperti beras, minyak goreng kemasan, daging ayam, tempe, dan beberapa komoditas pokok lain, untuk memastikan harga.Dia sempat menanyakan kepada para pedagang terkait ketersediaan stok sembako selama masa Natal dan Tahun Baru dan perkembangan harga selama 1-2 pekan terakhir."Ini luar biasa Pak Giri (Sugiri Sancoko) ini lho. Ini Pak Bupatinya 'jempol dua'. Di sini harga-harga sangat terkendali. Cabai turun harganya. Harga beras yang (dari) Bulog ada malah hanya Rp45 ribu (per kemasan isi 5 kilogram), berarti harganya per kilo Rp9 ribu, mestinya bisa plus Rp20 ribu untuk ongkos transport. Tempe stabil, sayur stabil. Pendek kata harga-harga sembako di Ponorogo stabil. Mudah-mudahan Natal dan Tahun Baru lancar semuanya," kata Mendag.Meskipun harga tempe dan tahu masih cukup tinggi dampak kenaikan harga kedelai, Mendag memastikan tidak ada lagi kenaikan signifikan. "Januari (2023) pasokan kedelai nanti datang (harga turun) sekitar Rp11 ribu per kilogram," ujar Mendag.Dia berharap kondisi ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Stok barang ada dan harganya terjangkau. "Kalau naiknya kelewatan nanti (harga) disubsidi oleh pemerintah," tegas Mendag.Terkait stok beras, masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir. Sebab pada periode Februari-Maret 2023, pemerintah melalui Perum Bulog akan membeli 1,2 juta ton beras."Jadi tidak usah khawatir, harga tetap akan bagus. (Harga) gabah bisa Rp5.500 hingga Rp6 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras bisa Rp9 ribu hingga Rp9.509 per kilogram," kata dia.Dalam kesempatan ini, Mendag sempat minum kopi bersama para pedagang pasar Ponorogo. Dia menikmati secangkir kopi dengan menggunakan kain sarung duduk lesehan bersama masyarakat umum lainya.