Indonesia Tawarkan Proyek Pengolahan Sampah ke Energi di Forum Investasi Dubai

Bandarlampung: Proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy/WtE) di tempat pembuangan akhir (TPA) Bakung Bandar Lampung, Provinsi Lampung terpilih untuk ditawarkan dalam ajang Road to Investment Forum in Dubai (IIFD)."Road to IIFD adalah acara pendahulu dari rangkaian IIFD yang dilaksanakan secara online dan menghadirkan tujuh proyek untuk ditawarkan kepada investor Timur Tengah. Sementara itu, IIFD akan diselenggarakan pada triwulan I-2023 yang merupakan kerja sama antara Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Abu Dhabi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai, dan Bank Indonesia," kata Kepala Perwakilan BI Lampung, Budiono, di Bandarlampung dikutip dari Antara, Kamis, 27 Oktober 2022.Sebelumnya, lanjut dia, WtE Bakung terpilih sebagai salah satu proyek investasi pada ajang promosi Lampung Begawi dan Lampung Investment Business Collaboration Forum (LIBCF) 2022.Budi menjelaskan proyek yang ditawarkan dalam Road to IIFD tersebut meliputi medis dan kesehatan (medical and wellness), makanan ramah lingkungan (green food), dan Waste to Energy (WtE) yang terdiri dari tujuh proyek.Ketujuh proyek tersebut adalah Subang Smartpolitan, Medical and Wellness Tourism in Indonesia, Agro Techno Park Wanaraja Garut, North Sulawesi Waste to Energy (WtE) Project, Balikpapan Waste Management Project, Greens Hyperlocal Food Platform on Web3 Ecosystem, dan Bakung Waste to Energy (WtE) Project Refuse-Derived Fuel (RDF) Bakung.Acara tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis dilanjutkan dengan pengantar kondisi makroekonomi Indonesia dan ajakan untuk berinvestasi di Indonesia yang disampaikan masing-masing oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tokyo Hilman Tisnawan, dan Direktur IIPC Abu Dhabi Mohammad Ridwansyah Saidi Ungsi. Lalu dilanjutkan dengan pemutaran video ketujuh proyek investasi dan paparan dari ketujuh pemilik proyek investasi.Paparan terkait proyek investasi WtE Bakung disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung Khaidarmansyah. Paparan mencakup profil WtE, opsi skema bisnis, perhitungan ekonomi (capex dan opex), timeline penyelesain proyek, sumber pendanaan existing, dan insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk proyek WtE Bakung.Khaidar menekankan bahwa untuk skema bisnis pertama, RDF yang dihasilkan akan dijual oleh badan usaha kepada potential offtaker, salah satunya PLTU Tarahan. Sementara itu, untuk skema bisnis kedua, RDF akan dikembalikan ke penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dan kemudian dijual kepada offtaker oleh PJPK.Dari sisi tahapan, saat ini WtE Bakung berada pada tahapan persiapan penyusunan dokumen Outline Business Case (OBC), Final Business Case (FBC), dan Tender Document.Konsulat Jenderal RI Dubai Chandra Negara berharap agar optimisme dari para pemilik proyek dalam sesi pemaparan dapat menarik investor Dubai untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya ketujuh proyek investasi.Pada kesempatan itu Chandra menyampaikan bahwa ketujuh proyek investasi yang dipresentasikan hari ini dalam Road to IIFD terpilih sebagai daftar pendek proyek investasi yang akan diundang dalam IIFD yang akan diselenggarakan pada triwulan I 2023.