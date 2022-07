Berita Terpopuler Ekonomi: AS akan Hapus Ketergantungan Panel Surya dari Tiongkok

1. AS Berencana Hilangkan Ketergantungan Panel Surya dari Tiongkok

2. Mendag: Digitalisasi Pasar Tingkatkan Pesanan 56 Kali Lipat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

3. Gara-gara Ini Rupiah Sukses Salip Dolar AS

4. Uji Coba MyPertamina Bakal Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia

5. Yes! Pemerintah Perpanjang Seluruh Insentif Pajak hingga Akhir 2022

(SAW)

Jakarta: Berita Amerika Serikat (AS ) ingin menghilangkan ketergantungan yang tidak semestinya pada unsur logam langka, panel surya, dan barang-barang penting lainnya dari Tiongkok menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id. Berikut rangkuman berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengaku Paman Sam ingin menghilangkan ketergantungan yang tidak semestinya pada unsur logam langka, panel surya, dan barang-barang penting lainnya dari Tiongkok. Hal itu untuk mencegah Beijing memotong pasokan seperti yang dilakukan ke negara lain.Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut sistem digitalisasi pasar tradisional bisa meningkatkan pesanan pembeli kepada para pedagang sebesar 59 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Sistem digitalisasi atau perdagangan secara daring bisa mempermudah interaksi antara pedagang dan pembeli.Baca berita selengkapnya di sini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat dan kembali ke level Rp14 ribu per USD. Mengutip Bloomberg, rupiah berada di level Rp14.993 per USD, menguat 20 poin atau setara 0,14 persen dari posisi Rp15.013 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Baca berita selengkapnya di sini. Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menargetkan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar lewat MyPertamina akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.Baca berita selengkapnya di sini. Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir tahun ini. Perpanjangan insentif pajak ini diberikan sebagai dukungan dalam upaya penanganan dampak pandemi covid-19 yang sebelumnya berakhir pada akhir Juni 2022.Baca berita selengkapnya di sini.