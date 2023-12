Daftar Harga BBM Lengkap di Seluruh SPBU per 1 Desember

Advertisement

Berikut harga lengkap BBM per 1 Desember:

Jakarta: Seluruh pelaku bisnis hilir migas hari ini secara resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tak hanya PT Pertamina (Perser) yang melakukan penurunan harga BBM, tetapi Shell Indonesia, Vivo Indonesia, dan bp juga melakukan penurunan harga.Melansir laman Pertamina, Jumat, 1 Desember 2023 Pertamina melakukan penyesuaian pada BBM non subsidi pertama, pertamax turbo, dexlite, pertamina dex, dan pertamax green 95.Untuk harga pertamax turun dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter. Harga pertamax turbo turun dari Rp15.500 menjadi Rp15.350 per liter. Harga pertamina dex turun dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 dan harga pertamax green 95 turun dari Rp15.000 menjadi Rp14.900 per liter.Sementara berdasarkan laman Shell Indonesia, perusahaan asal Belanda itu menurunkan harga Shell Super dari Rp14.360 menjadi Rp13.390 per liter. Harga Shell V-Power juga turun dari Rp15.270 per liter menjadi Rp15.140 per liter.Kemudian untuk harga BBM Shell V-Power Diesel turun dari Rp17.780 menjadi Rp16.330 per liter dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp15.590 menjadi Rp15.480 per liter.Sedangkan Vivo Indonesia, perusahaan itu menyesuaikan harga BBMnya untuk produk Revvo 92 dari Rp14.360 menjadi Rp13.950 per liter dan Revvo 95 dari Rp15.100 menjadi Rp14.900 per liter.Lalu untuk bp, perusahaan itu menurunkan harga BBM jenis BP 92 dari Rp14.360 menjadi Rp13.950 per liter. Harga BP Ultimate juga turun dari Rp15.270 menjadi Rp15.140 per liter dan BP Diesel 48 turun dari Rp16.980 menjadi Rp15.665 per literPertalite: Rp10.000 per liter.Pertamax: Rp13.350 per liter.Pertamina Turbo: Rp15.350 per liter.Dexlite: Rp15.550 per liter.Pertamina Dex: Rp16.200 per liter.Pertamina Green 95: Rp14.900 per liter.Shell Super: Rp13.990 per liter.Shell V-Power: Rp15.140 per liter.Shell V-Power Nitro+: Rp15.480 per liter.Shell V-Power Diesel: Rp16.330 per liter.Revvo 90: Rp12.200 per liter.Revoo 92: Rp13.900 per liter.Revvo 95: Rp14.900 per liter.BP 92: Rp13.950 per liter.BP Ultimate: Rp15.140 per liter.BP Diesel: Rp15.665 per liter.