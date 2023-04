Pertamina Pamer Ini di Hannover Messe

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ada enam inisiatif bisnis hijau yang saat ini tengah dibangun Pertamina, yaitu:

Produksi biofuels. Pengembangan energi terbarukan. Carbon sink. Pengembangan hydrogen bersih untuk sektor transportasi dan industri. Pengembangan baterai dan EV ecosystem. Perdagangan karbon.

(AHL)

Hannover: PT Pertamina (Persero) memiliki target mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, khususnya pada Lingkup 1 dan 2. Hal ini sejalan dengan target nasional.Demikian disampaikan Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) Fadli Rahman dalam Indonesia Partner Country Hannover Messe Conference pada Kamis, 20 April 2023."Pertamina selama ini dikenal sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia. Kami memiliki peran strategis, yaitu memastikan ketahanan energi nasional. Namun yang belum banyak diketahui publik, Pertamina sangat serius mewujudkan bisnis yang berkelanjutan," ujar Fadli, dalam keterangan resminya, Minggu, 23 April 2023.Ia menambahkan, pada 2022 Pertamina menduduki posisi kedua skor Environment, Social, and Governance (ESG) di sektor minyak dan gas terintegrasi. Posisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu posisi ketujuh.Dari rentang 2010 hingga 2021, Pertamina telah melakukan penurunan emisi mencapai 29,07 persen atau 7,4 juta ton setara CO2. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh beberapa aktivitas, antara lain penurunan emisi dari proses, penurunan emisi dari proses pembakaran, efisiensi energi, dan penggunaan energi rendah karbon.Untuk mencapai aspirasi NZE 2060 tersebut, Pertamina menerapkan dua inisiatif strategis, yaitu melakukan dekarbonisasi bisnisnya saat ini dan membangun bisnis hijau.Penurunan emisi pada Lingkup 1 & 2 di 2060 dari keenam inisiatif tersebut diperkirakan mencapai 25-30 juta ton setara CO2, atau mengontribusikan sekitar dua persen terhadap aspirasi NZE nasional.Produksi biofuels dilakukan di kilang-kilang Pertamina dengan target kapasitas mencapai 200 ribu barel per hari untuk hydrotreated vegetable oils (HVO) dan hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA) pada 2060. Sedangkan untuk pengembangan hidrogen bersih ditargetkan mencapai kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun pada 2040. Pengembangan hidrogen bersih salah satunya bersumber dari geotermal yang dikelola oleh Pertamina NRE, salah satu subholding Pertamina.Pertamina NRE berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, seperti Sembcorp, IGNIS, Keppel, Chevron, TEPCO, Krakatau Steel, dan Pondera dalam inisiatif pengembangan hidrogen bersih. Energi terbarukan lainnya yang tengah dikembangkan oleh Pertamina adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Saat ini PLTS telah dibangun dan dimanfaatkan di sejumlah area operasi Pertamina, tak terkecuali di SPBU yang saat ini telah mencapai lebih dari 300 titik.Fadli mengatakan upaya pemanfaatan energi terbarukan dilakukan Pertamina sebagai upayauntuk menjadikan proses bisnisnya lebih hijau. Tak kalah penting, dekarbonisasi juga dilakukan melalui inisiatif carbon sink. Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, Indonesia masih membutuhkan energi fosil, yang saat ini masih menjadi bisnis utama Pertamina.Namun demikian, untuk mengurangi emisi karbon di sektor hulu migas ini, inisiatif carbon sink dilakukan Pertamina melalui dua cara, yaitu carbon capture storage (CCS/CCUS) serta inisiatif nature based solutions (NBS). Untuk CCS/CCUS, Pertamina bekerja sama dengan mitra strategis dari Jepang maupun Amerika Serikat, sedangkan untuk NBS, kolaborasi dilakukan bersama dengan Perhutani."Sebagai perusahaan energi nasional terbesar, Pertamina memegang peran strategis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan serta suplai energi ke masyarakat saat ini. Dan di saat yang sama Pertamina juga memastikan ketahanan energi bagi generasi mendatang, salah satunya melalui pengembangan energi hijau," tutup Fadli.