Gaet Finlandia, IKN Mau Dijadikan Happiest City

(ANN)

Jakarta: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajak Finlandia untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara . Upaya tersebut dilakukan melalui virtual forum bisnis bersama pebisnis dan Pemerintah Finlandia.Under-secretary of state, Ministry of Economic Affairs and Employment Finlandia Petri Peltonen mengatakan pihaknya mempunyai komitmen untuk bekerja sama antara Finlandia dengan Nusantara."Kami ingin menghubungkan perusahaan Finlandia dengan peluang partisipasi dalam dibukanya proyek ibu kota negara baru kelas dunia," kata Peltonen, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni 2023.Kepala OIKN Bambang Susantono juga menyambut baik adanya kolaborasi dalam membangun Nusantara sebagai smart sustainable forest city, sebuah paradigma baru dalam pembangunan."Nusantara akan dibangun sebagai kota yang berfokus pada happiness dan well-being dari masyarakatnya, sehingga kami menyambut kerja sama dengan Finlandia yang memiliki trademark sebagai negara paling bahagia di dunia,” jelas Bambang.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi menambahkan visi Nusantara adalah sebagai kota cerdas yang berkelanjutan, sekaligus merupakan elaborasi antara tujuan pembangunan Nusantara dengan indeks kebahagiaan masyarakatnya yang tinggi."Visi Ibu Kota Nusantara sebagai happiest city dengan mengutilisasi kemajuan teknologi," imbuh Ali.Di akhir sesi, dilanjutkan dengan pembahasan Antar Pemerintah (G2G), yakni OIKN, Ministry of Foreign Affairs Finlandia, Ministry of Economic Affairs and Employment Finlandia, Duta Besar RI untuk Finlandia, dan Duta Besar Finlandia untuk RI. Melalui rapat G2G tersebut, Duta Besar RI untuk Finlandia Ratu Silvy Gayatri berharap forum ini dapat memberikan implikasi positif terhadap pembangunan Nusantara ke depannya."Kami berharap diskusi hari ini dapat dilanjutkan dengan langkah konkret dalam mengembangkan Nusantara sebagai world class happy city. Kami akan melanjutkan semua yang kami bisa bantu untuk mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan memfasilitasi pertukaran-pertukaran untuk mempromosikan proyek IKN," imbuh Duta Besar Finlandia untuk RI Pekka Kaihilahti.