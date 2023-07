Top! Akhirnya Rupiah Tembus Level Rp14 Ribu/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat semakin menguat pada Kamis pagi ini. Rupiah berhasil kembali menyentuh level Rp14 ribu.Mengacu pada data Yahoo Finance pagi ini, mata uang Garuda itu dibuka di level Rp15.080 per USD. Kemudian pada pukul 09.17 WIB rupiah berhasil menguat 106 poin atau 0,7 persen menuju Rp14.969 per USD.Pada penutupan perdagangan sebelumnya rupiah berada di level Rp15.075 per USD.Hari ini rupiah akan bergerak di level Rp14.949 hingga Rp15.080 per USD.Sementara jika mengacu data Bloomberg, posisi rupiah masih di level Rp15 ribu per USD yaitu 15.074,5 per USD hingga pukul 09.17 WIB.Rupiah menguat 78,5 poin atau 0,52 persen jika dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp15.128 per USD.Menurut data itu rupiah akan bergerak di level Rp15.034,5 hingga Rp15.130 per USD.Seperti diketahui, dolar AS jatuh ke level terendah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah indeks harga konsumen (IHK) AS untuk Juni menunjukkan laju inflasi melambat ke level terendah sejak 2021 menunjukkan Federal Reserve mungkin harus menaikkan suku bunga hanya sekali lagi tahun ini.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, anjlok 1,19 persen menjadi 100,5220 pada akhir perdagangan, mencapai level terendah dalam lebih dari setahun, yang juga merupakan persentase penurunan harian terbesar sejak awal Februari.