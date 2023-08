Industri Fesyen Punya Potensi, Keterampilan SDM Mesti Disiapkan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Industri fesyen tanah air dinilai memiliki potensi besar dan merupakan penyumbang ke-2 terbesar ekonomi kreatif dalam PDB nasional menurut data Kemenparekraf. Hal ini tentunya perlu didukung oleh kesiapan SDM di industri ini agar memiliki keterampilan bisnis.Untuk itu, Esmod Jakarta melaksanakan “Jury Day” sebagai sarana unjuk koleksi karya pertama berupa pakaian dan aksesoris guna mengembangkan personal brand development dari masing-masing mahasiswa/i. Kegiatan ini juga bisa membuka koneksi dengan para profesional.“Mereka bisa bertemu para ahli sehingga bisa menjadi pengalaman berharga bagi mereka ketika mereka mendapatkan insights dari para juri yang kami datangkan dari berbagai industri,” kata Group Head of Business Esmod Jakarta Adhika Kusuma dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Agustus 2023.Sebanyak 41 juri profesional dihadirkan dari berbagai industri diantaranya bidang fashion, fotografi, kecantikan, hingga public figure. Para juri akan memberikan kritik maupun saran yang menjadi bagian dari penilaian melalui sisi desain, bisnis marketing, dan berbagai aspek lain.Karya yang ditampilkan berasal dari tiga program studi yaitu Fashion Design and Creation, International Fashion Business, dan One Year Fashion Design and Pattern Making. Total mahasiswa/i yang menampilkan karyanya sebanyak 81 orang di booth yang dibuat sesuai dengan konsep dan tema dari masing-masing.Dalam acara ini, terpilih sebanyak empat orang mahasiswa/i dari Fashion Design and Creation, dua orang dari International Fashion Business, dan dua orang dari One Year Fashion Design and Pattern Making yang melanjutkan ke tahap Grand Jury dan selanjutnya dipilih satu orang untuk mendapat penghargaan.Untuk program studi Fashion Design and Creation fokus pada penggabungan aspek desain kreatif dan keterampilan teknis dengan merealisasikan visi desain ke dalam garmen yang dibangun melalui draping, cutting dan sewing serta akan menghasilkan koleksi pakaian dan aksesoris di berbagai domain industri fashion.Program studi International Fashion Business bertujuan untuk menciptakan keterampilan entrepreneur melalui pemilihan dan penerapan strategi bisnis fashion kreatif yang tepat, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana bisnis fashion dapatberoperasi.“Kemudian menyusun rencana bisnis berupa kombinasi antara analisis tren, pengembangan produk, dan proses pengambilan keputusan yang strategis.” kata Coordinator of International Fashion Business ESMOD Jakarta Nathalia Gunarian.Sementara One Year Fashion Design and Pattern Making merupakan program intensif bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan mode dalam waktu singkat selama kurang lebih satu tahun, mahasiswa/i akan mempelajari teori-teori fashion secara mendalam melalui sistem pembelajaran yang komprehensif.?