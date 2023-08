Kerja Sama Pelaku Usaha Membangun Industri Mode dan Lifestyle di Indonesia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kerja sama dari para pelaku industri mode dan lifestyle diyakini akan membantu mengembangkan industri ini di Indonesia. Melalui ajang pameran Indo Leather and Footwear Expo (ILF) 2023 dapat menjadi wadah para pelaku untuk saling berkolaborasi.Pameran ILF 2023 ini diselenggarakan bersamaan dengan Indo Garment and Textile Expo (IGT) 2023 dan juga International Footwear Conference ke-40 dengan mengundang delegasi lebih dari 17 negara dan bekerja sama dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).Group Head of Business Esmod Jakarta Adhika Kusuma mengatakan, berpartisipasi di acara Indo? Leather and Footwear Expo (ILF) dan Indo Garment and Textile Expo (IGT) adalah sebuah tanda bahwa Esmod Jakarta telah diakui oleh industri mode dan lifestyle."Banyak sekali potensi dan pengetahuan yang dapat kami gali dari sini termasuk mengetahui trend textile? masa kini di Indonesia, dan juga tentunya kami dapat membangun banyak sekali relasi baru dengan pelaku industri," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Agustus 2023.Esmod Jakarta menampilkan fashion show dan workshop dalam pameran tersebut. Dalam kesempatan ini Esmod Jakarta yang merupakan pionir pendidikan fashion diberikan kesempatan untuk dapat menampilkan koleksi class of 2022."Kami harap, akan lebih banyak event-event seperti ini? sehingga kami Esmod Jakarta dan juga semua pihak dapat saling bekerjasama dalam membangun industri mode dan lifestyle khususnya di Indonesia," ungkapnya.Selain itu, Esmod Jakarta juga menampilkan workshop embroidery yang diikuti oleh para pengunjung. Pengajar Esmod Jakarta Stella Budiarjo menyampaikan, workshop ini diharapkan dapat memantik ketertarikan masyarakat, menciptakan ide dan kreativitas."Terutama bagi pemula yang belum pernah mencoba? embroidery sama sekali, bahwa ternyata pembuatannya tidaklah sulit, dan mereka bisa membuat barang mereka sendiri sehingga nantinya dapat menjadi peluang usaha sektor UMKM dan seterusnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar dia.