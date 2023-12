Sukses Berinovasi di Aspek Teknologi, BRI Raih Penghargaan Contact Center Asia Pasific Award 2023

(ROS)

Jakarta: Terus update dengan kondisi industri global terkini khususnya dalam hal Contact Center Services, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih prestasi di taraf internasional. Kali ini, Contact BRI meraih Silver Medal dalam Kategori Technology Innovation di ajang Contact Center Asia Pasific Award (CC APAC) 2023.Kompetisi Contact Center APAC yang diselenggarakan pada 27 November hingga 1 Desember 2023 di Sunway Resort, Petailing Jaya, Malaysia merupakan perlombaan tahunan yang mempertemukan praktisi contact center terbaik dari berbagai negara di Asia Pasifik. Tujuannya, yakni memajukan industri contact center guna meningkatkan pelayanan dan customer experience Perusahaan.Terkait hal ini, Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan bahwa penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh Insan BRILiaN (Pekerja BRI) atas kerja kerasnya melayani nasabah. "Penghargaan ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus berkomitmen meningkatkan kepuasan nasabah. Penghargaan ini pun sekaligus menjadi pembuktian bahwa layanan BRI selalu diupayakan yang terbaik dan menjadi yang terdepan,” ujarnya.BRI pun terus berproses dalam pembaharuan dan kebutuhan zaman. Layanan BRI dapat beriringan dengan perubahan kebutuhan nasabah, serta tetap berorientasi pada nasabah atau customer centric. Pada kegiatan penghargaan tersebut, diikuti oleh 32 perusahaan dari enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Hong Kong.Terdapat serangkaian kegiatan peningkatan pengetahuan dan pengalaman perihal pengelolaan contact center, seperti benchmarking dan konferensi dengan praktisi Contact Center Internasional. Diketahui, kondisi saat ini Industri Contact Center memasuki tahap pemanfaatan Chatbot Convergent AI dan Robotic Processing Automation Business Process dengan memperhatikan journey pada Customer Experience, Digital Experience dan Employee Experience.Sebagai informasi, sebelumnya masih dalam bidang yang sama, BRI berhasil memborong sembilan penghargaan di ajang Indonesia Contact Center Association (ICCA). Rinciannya, lima kategori Corporate, yakni Best Technology Innovation (Platinum), Best Employee Engagement (Platinum), Best Digital Media (Gold), Best Customer Experience (Gold), dan Best People Development (Silver). Kemudian, tiga kategori individual, yakni Best Desk Control (Bronze), BTB Agent Inbound (Bronze), Best Agent Digital Email (Silver) dan satu kategori team work, yakni Best Scheduling (Platinum).