Jelang Bulan Puasa Harga Beras Masih Lampaui Harga Eceran Tertinggi

Jakarta: Harga sejumlah komoditas alami kenaikan pada hari ini. Berdasarkan pantauan pada website www.hargapangan.id pada Senin, 20 Maret 2023, beberapa harga komoditas alami kenaikan dan lampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.Beberapa harga komoditas yang alami kenaikan adalah daging sapi dengan naik 0,19 persen ke level Rp128.550 per kg, cabai rawit hijau naik 2,85 persen ke level Rp47.750 per kg.Sementara itu komoditas lainnya terkoreksi seperti minyak goreng curah, Rp15.750 per kg atau turun 0,64 persen. Kemudian minyak goreng kemasan turun 0,69 persen atau Rp22.000 per kg. Sedangkan harga beras bervariasi dari Rp10.850 per kg untuk harga terendah sampai dengan Rp17.400 per kg untuk harga tertinggi. Sebagian besar data harga beras lintas provinsi dari hargapangan.id berada di atas Rp12.000 per kg.Adapun untuk perhitungan HET pemerintah menetapkannya berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua. Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900 per kg, untuk zona 2 Rp11.500 per kg, untuk zona 3 Rp11.800 per kg. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900 per kg, zona 2 Rp14.400 per kg, dan zona 3 Rp14.800 per kg.Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran dengan harga beras yang masih tinggi. Pasalnya, ia menilai harga beras seharusnya mulai menurun di tengah panen raya. Jokowi mengatakan dengan kondisi saat ini hanya menguntungkan pihak petani. Sedangkan, dia ingin harga beras dapat memuaskan petani hingga konsumen.