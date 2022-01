Terpopuler Ekonomi, Akses Obat Murah hingga Kopi Arabika Gayo Seharga Rp2,5 Juta/Kg

1. Menteri BUMN: Akses Obat Murah bagi Masyarakat untuk Kemandirian Kesehatan

2. Momentum Presidensi G20, BI Bangun Semangat Optimisme Pemulihan Ekonomi

3. Rencana Darurat Biden untuk Alihkan Pasokan Gas ke Eropa Dikritik Tajam

4. Wow! Kopi Arabika Gayo Dibanderol Rp2,5 Juta/Kg dalam Lelang Internasional

5. Rudiantara: Kehadiran Fintech P2P Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan Masyarakat

(DEV)

Jakarta: Berita terpopuler di kanal ekonomi pada Jumat, 28 Januari didominasi isu dalam negeri. Paling populer, pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait komitmennya terhadap akses obat murah bagi masyarakat.Terpopuler lainnya, kopi Arabika Gayo dibanderol dengan harga Rp2,5 juta per kilogram dalam lelang internasional.Masih ada tiga berita lainnya yang masuk topik terpopuler. Berikut rangkumannya:Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akses obat murah bagi rakyat dalam rangka mewujudkan kemandirian kesehatan nasional. Erick Thohir juga menekankan era disrupsi kesehatan harus menjadi momentum introspeksi untuk mewujudkan kemandirian.Baca berita selengkapnya di sini. Bank Indonesia (BI) berkomitmen membangun semangat optimisme pemulihan ekonomi nasional di 2022. Apalagi Indonesia pada tahun ini didapuk sebagai Presidensi G20 yang dapat menjadi momentum dalam percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.Baca berita selengkapnya di sini. Mantan Menteri Energi Amerika Serikat (AS) Rick Perry memberikan kritikan tajam terkait rencana darurat Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengenai pengalihan ketersediaan gas jika Rusia memotong pasokannya ke Eropa. Komentarnya muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran adanya potensi serangan Rusia ke Ukraina.Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mencari cara untuk mengamankan pasokan energi untuk sekutu mereka, Eropa, jika Kremlin tiba-tiba memotong aliran ekspor minyak dan gas sebagai pembalasan atas sanksi.Baca berita selengkapnya di sini. Harga kopi Arabika Gayo yang berasal dari Provinsi Aceh terjual dengan harga tertinggi Rp2,5 juta per kilogram (kg) dalam lelang internasional.Salah seorang peserta lelang, Armiyadi, asal Kabupaten Aceh Tengah di Takengon mengatakan kopi Gayo dengan harga tertinggi tersebut merupakan kopi juara pertama hasil uji cita rasa pada ajang kompetisi Indonesia Cup of Excellence (CEO) 2021.Baca berita selengkapnya di sini. Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Rudiantara mengatakan kehadiran fintech peer to peer lending berguna untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat yang masih rendah. Adapun indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini baru sebesar 38,03 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen.Baca berita selengkapnya di sini.