Wow! Kopi Arabika Gayo Dibanderol Rp2,5 Juta/Kg dalam Lelang Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Bandung: Harga kopi Arabika Gayo yang berasal dari Provinsi Aceh terjual dengan harga tertinggi Rp2,5 juta per kilogram (kg) dalam lelang internasional.Salah seorang peserta lelang, Armiyadi, asal Kabupaten Aceh Tengah di Takengon mengatakan kopi Gayo dengan harga tertinggi tersebut merupakan kopi juara pertama hasil uji cita rasa pada ajang kompetisi Indonesia Cup of Excellence (CEO) 2021."Pada lelang tadi malam terjual dengan harga Rp2,5 juta per kg. Kopi tersebut dari Pantan Musara Aceh Tengah milik Dilen Ali Gogo," kata Armiyadi dilansir Antara, Jumat, 28 Januari 2022.Menurutnya, kopi gayo kategori green bean ini terjual sebanyak 210 kilogram dengan total harga jual Rp525 juta. Pembelinya adalah sebuah perusahaan asal Jepang atas nama perusahaan Wataru Co Ltd.Armiyadi menyebut harga jual tersebut sangat tinggi dibandingkan harga normal kopi Arabika Gayo di pasaran saat ini dengan harga tertinggi Rp90 ribu per kg untuk kategori green bean."Jadi lelangnya tadi malam secara daring," katanya.Dia menjelaskan, lelang secara daring tersebut digelar pada Kamis malam, 27 Januari 2022 di Bandung, Jawa Barat. Kopi yang dilelang merupakan kopi juara hasil uji cita rasa pada ajang CEO 2021 yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia."Indonesia Cup of Excellence merupakan ajang kompetisi untuk uji cita rasa kopi terbaik se-Indonesia. Panitia memilih kopi terbaik dari peringkat 1-26. Kemudian kopi inilah yang dilelang secara online," tutur Armiyadi.Dia menjelaskan untuk menentukan kopi terbaik pada kompetisi CEO panitia mengirimkan sampel kopi setiap peserta ke berbagai negara untuk dilakukan uji cita rasa oleh para pakar.Hasilnya, kata dia, kopi Arabika Gayo asal Pantan Musara Kabupaten Aceh Tengah milik Dilen Ali Gogo dinobatkan sebagai pemenang juara pertama dengan score tertinggi hasil uji cita rasa yaitu 89.28 poin."Untuk kopi Gayo di antaranya masuk sebagai juara 1, kemudian ada juara 3, juara 7, juara 16, juara 23, kemudian kopi saya sendiri itu masuk rangking 24," pungkasnya.