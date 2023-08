Harga Emas Antam Belum Bergerak

baca juga: Harga Emas Antam Berkilau Lagi

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) yang dijual di Gedung Antam pada perdagangan hari ini terlihat naik dibandingkan hari sebelumnya. Hari ini, harga emas Antam stagnan di posisi Rp1,069 juta per gram.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Jumat, 25 Agustus 2023, harga buyback emas Antam stagnan ke level Rp949 ribu per gram.Kemudian pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,22 juta. Sementara untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,38 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,655 juta.Berikut rincian harga emas per Jumat, 25 Agustus 2023:0,5 gram Rp584 ribu.1 gram Rp1,069 juta.2 gram Rp2,082 juta.3 gram Rp3,103 juta.5 gram Rp5,149 juta.10 gram Rp10,220 juta.25 gram Rp25,387 juta.50 gram Rp50,655 juta.100 gram Rp100,190 juta.250 gram Rp252,587 juta.500 gram Rp504,875 juta.1.000 gram Rp1,009 juta.Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan Kamis waktu setempat karena penguatan dolar AS.Melansir Xinhua, Jumat, 25 Agustus 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD1 atau 0,05 persen menjadi USD1.947,10 per ounce.Para pedagang sedang menunggu pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Jumat pagi di Simposium Ekonomi tahunan Jackson Hole. Mereka menanti petunjuk tambahan mengenai arah kebijakan moneter AS.