Harga Emas Antam Berkilau Lagi

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) yang dijual di Gedung Antam pada perdagangan hari ini terlihat naik dibandingkan hari sebelumnya. Hari ini, harga emas Antam naik Rp8.000 per gram di posisi Rp1,069 juta per gram.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Kamis, 23 Agustus 2023, harga buyback emas Antam naik Rp8.000 per gram ke level Rp949 ribu per gram. Kemudian pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,22 juta.Sementara untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,38 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,655 juta.Berikut rincian harga emas per Kamis, 24 Agustus 2023:0,5 gram Rp584 ribu.1 gram Rp1,069 juta.2 gram Rp2,082 juta.3 gram Rp3,103 juta.5 gram Rp5,149 juta.10 gram Rp10,220 juta.25 gram Rp25,387 juta.50 gram Rp50,655 juta.100 gram Rp100,190 juta.250 gram Rp252,587 juta.500 gram Rp504,875 juta.1.000 gram Rp1,009 juta.Sementara itu harga emas dunia acuan XAU/USD naik sebesar 0,14 persen atau 2,81 bps ke level USD1.918 per ounce. Harga emas sudah naik 9,56 persen dalam setahun. Harga emas dunia naik ketika The Fed diprediksi akan menahan suku bunganya.Harapan The Fed akan menahan suku bunga muncul ketika data penjualan rumah bekas (existing home sales) Juli turun ke 4,07 juta, lebih rendah dari ekspektasi 4,15 juta dan juga turun dibandingkan bulan sebelumnya 4,16 juta. Penjualan turun 16,6 persen dari data tahun lalu.