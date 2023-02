Lagi-Lagi Turun, Jual Emas ke Antam Cuman Rp900 Ribu/Gram

Harga emas dunia anjlok





Jakarta: Harga emas Antam kembali merosot pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas Antam kembali mendekati level psikologis Rp1 juta per gram. Harga emas Antam merosot setelah merespons lemahnya harga emas dunia.Dikutip dari logammulia.com, Rabu, 23 Februari 2023, harga emas Antam satu gram sebesar Rp1 juta per gram. Sementara itu harga buyback emas Antam turun Rp4.000 per gram dengan berada pada level Rp900 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,95 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,89 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,72 juta.Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp24,13 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp48,15 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp96,19 juta.Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp240 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp479 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp959,6 juta.Emas dunia anjlok pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia bergerak pada level USD1.824 hingga USD1.824 per ounce. Harga emas dunia masih melemah karena sikap agresif dari The Fed untuk menekan inflasi. Harga emas dunia turun 0,06 persen atau 1,05 poin ke level USD1.824 per ounce pada pembukaan perdagangan Kamis, 23 Februari 2023.Data PMI AS juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dari yang diperkirakan untuk Februari. Setiap tanda-tanda ketahanan dalam ekonomi AS memberi The Fed lebih banyak ruang untuk terus menaikkan suku bunga, yang telah diisyaratkan oleh bank tersebut untuk dilakukan dalam waktu dekat.