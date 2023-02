Harga Emas Antam Loyo Lagi, Mending Beli atau Jual?

Harga emas dunia anjlok





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas Antam kembali merosot pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas Antam kembali mendekati level psikologis Rp1 juta per gram. Harga emas Antam merosot setelah merespons lemahnya harga emas dunia.Dikutip dari logammulia.com, Rabu, 22 Februari 2023, harga emas Antam satu gram sebesar Rp1 juta per gram. Sementara itu harga buyback emas Antam turun Rp4.000 per gram dengan berada pada level Rp904 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,95 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,89 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,72 juta.Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp24,13 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp48,15 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp96,19 juta.Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp240 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp480 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp959,6 juta.Harga emas berjangka merosot pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), membukukan kerugian untuk sesi kedua berturut-turut. Emas tertekan oleh dolar AS yang lebih kuat ketika para pedagang menunda taruhan besar guna mengantisipasi lebih banyak isyarat kebijakan moneter dari risalah pertemuan Februari Federal Reserve.Dikutip dari Antara, Rabu, 22 Februari 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di Divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD7,70 atau 0,42 persen menjadi USD1.842,50 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai tertinggi sesi di USD1.856,40 per ounce dan terendah di USD1.839,00 per ounce.Bursa Comex ditutup pada Senin, 20 Februari 2023, untuk libur memperingati Hari Presiden.