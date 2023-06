Berkarier di BUMN Buka Banyak Peluang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Medan: Kementerian BUMN menyosialisasikan lingkungan kerja BUMN yang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang gender ataupun latar belakang lainnya. Kali ini, Peruri dan PTPN II menggelar kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus ke Universitas Sumatera Utara (USU) untuk berbagi informasi dan pengalaman menarik bekerja di BUMN.Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani mengatakan kegiatan Srikandi Goes to Campus adalah program yang digagas Kementerian BUMN. "Di sini kami mengajak mahasiswa-mahasiswi USU untuk belajar, bertumbuh dan berkontribusi bersama BUMN untuk memberikan kontribusi positif untuk negara," ujar Gandung di hadapan 300 mahasiswa USU, dilansir dalam keterangan resminya, Selasa, 27 Juni 2023.Kegiatan yang mengusung tema "Membangun Sinergi dan Berbagi Inspirasi untuk Indonesia" ini dilakukan pada Kamis, 22 Juni 2023 di Auditorium Prof. Suhadji Hadibroto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, Medan. Wakil Rektor USU Prof. Dr. Opim Salim Sitompul M.Sc. juga memberikan arahan kepada para mahasiswa USU untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya."Saya berharap segala sharing informasi hari ini dapat membuka pemahaman dan ide-ide baru bagi kita. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan menyimak, mencermati dan berdiskusi dengan baik guna mendapat informasi yang akurat langsung dari narasumber yang hadir di sini," ujar Prof. Opim.Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Peruri Winarsih Budiriani mengatakan Menteri BUMN memiliki target 25 persen jajaran Direksi BUMN adalah perempuan, sedangkan 10 persennya dari kalangan anak muda. Salah satu langkah untuk mewujudkan arahan dari Menteri BUMN, Peruri turut mendorong peranan wanita untuk berkontribusi secara optimal dan mendapatkan posisi jabatan manajerial."Sejauh ini Peruri memiliki jumlah best talent wanita sebanyak 44 persen dalam posisi Kepala Divisi dan 29 persen untuk posisi Kepala Departemen," terang Winarsih.Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Peruri juga telah menerapkan Respectful Workplace Policy dalam mencegah adanya diskriminasi, kekerasan, pelecehan di lingkungan kerja. Winarsih berharap mahasiswa USU termotivasi dan memiliki keinginan untuk melanjutkan karier di BUMN.Ika Natassa selaku penulis dan banker yang juga alumni dari USU membagikan pengalamannya bekerja di BUMN, juga memberikan afirmasi dalam melakukan suatu pekerjaan membuka kesempatan-kesempatan untuk mendapat ilmu baru."Akses kepada ilmu itu adalah satu hal yang paling priceless dalam hidup, karena tidak semua orang punya itu. Jika teman-teman bekerja di BUMN, banyak banget pintu untuk dapat ilmu bukan hanya sesama pegawai dan atasan tetapi juga kepada customer dan nasabah," terang Ika.Di sisi lain, Direktur PTPN II Irwan Perangin-Angin, selaku anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mengatakan pihaknya mengembangkan sumber energi terbarukan dan memiliki dua unit PLTBG (Biogas) di Pabrik Kelapa Sawit PM dan KWS yang dioperasikan sejak Januari 2020."Kami mengajak seluruh insan USU untuk bergabung dengan BUMN untuk membangun bumi tercinta Indonesia serta menggunakan produk dalam negeri. Kita harus membawa nama Indonesia Go Global dan agar ke depannya talent mahasiswa bisa menjadi pemimpin di Indonesia," ucap Irwan.Seiring peningkatan produktivitas dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang telah menorehkan sejarah atas capaian kinerja keuangan yang sangat membanggakan. Perusahaan induk BUMN di bidang perkebunan ini mampu membukukan laba konsolidasi sebesar Rp4,64 triliun di 2021 yang kemudian meningkat menjadi Rp6,02 triliun di 2022.Perusahaan BUMN di urutan ke-5 dalam pencapaian laba terbesar sepanjang sejarah PTPN. Peningkatan ini membuktikan upaya transformasi PTPN berhasil memberikan dampak positif pada kinerja keuangan PTPN Group pada 2021 dan 2022.Sebagai wujud kontribusi perusahaan kepada bangsa dan masyarakat, Peruri memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa USU yang diserahkan secara simbolis. Hal ini merupakan bentuk konkret kepedulian Peruri terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Bantuan beasiswa juga dinilai akan memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi untuk berusaha lebih keras dalam belajar. Hal ini menunjukkan Peruri sebagai agen perubahan yang peduli terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.