Injourney Genjot Gairah Pariwisata Labuan Bajo di Akhir Tahun

Jakarta: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney akan meningkatkan gairah para wisatawan untuk menghabiskan akhir tahunnya di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo.Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney Maya Watono mengatakan, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, penyelenggaraan pesta tahun baru di Labuan Bajo diharapkan dapat semakin mendorong kunjungan para wisatawan nasional maupun mancanegara, sehingga dapat terus memajukan sektor pariwisata nasional."Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang sangat diminati oleh wisatawan domestik," kata dia, dalam keterangan resminya, Kamis, 1 Desember 2022.Selain itu, Labuan Bajo juga sangat populer di mata wisatawan internasional , terutama untuk wisata bawah laut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai 45 ribu hingga Agustus 2022.Dari sisi konektivitas transportasi, Labuan Bajo juga dilayani oleh delapan maskapai penerbangan yang membawa dua ribu penumpang per harinya. Dengan adanya konektivitas transportasi yang mencukupi, ditargetkan terdapat peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara per tahunnya ke Labuan Bajo.Maya menambahkan, dengan banyaknya atraksi-atraksi pada destinasi wisata di Indonesia khususnya Labuan Bajo, dinilai tepat dan berharap akan menjadi roda penggerak sektor ekonomi khususnya bagi UMKM dan masyarakat di sekitar wilayah Labuan Bajo.Oleh karena itu perseroan menyelenggarakan pesta tahun baru dengan tema 'New Year’s Eve Concert at Labuan Bajo' di Kawasan Waterfront Marina Labuan Bajo. Event ini akan menyajikan konser musik yang akan diisi oleh DJ internasional dan musisi dalam negeri.Dia menjelaskan penyelenggaraan New Year’s Eve Concert at Labuan Bajo merupakan upaya perusahaan untuk menghadirkan pengalaman baru dan menarik dalam perayaan pergantian tahun."Selain itu, event ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan pariwisata nasional pada akhir 2022 dan juga menjadi awal yang baik pada 2023," pungkasnya.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id