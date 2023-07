Pasokan Pangan di Nusa Tenggara Barat Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sumbawa: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terpantau stabil. Selain itu, pasokannya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."Di Pasar Seketeng ini harga bapok stabil. Di sini kejutan ternyata harga ayam murah, turun menjadi Rp38 ribu per kg. Untuk cabai dan beras stabil. Minyak juga stabil. Namun, harga telur masih agak mahal," katanya usai meninjau harga dan stok bapok di Pasar Seketeng, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 7 Juli 2023.Berdasarkan pantauan, tercatat beras medium sebesar Rp12 ribu per kg, beras premium Rp13 ribu per kg, gula pasir Rp15 ribu, minyak goreng curah Rp15 ribu per liter, dan MinyakKita Rp14 ribu-Rp17 ribu per liter.Lalu harga minyak goreng kemasan premium Rp20 ribu per kg, daging sapi Rp120 ribu per kg, daging ayam ras Rp38 ribu per kg, telur ayam ras Rp30 ribu per kg, dan bawang merah Rp35 ribu per kg.Kemudian cabai merah keriting Rp35 ribu per kg, cabai merah besar Rp30 ribu per kg, cabai rawit merah Rp35 ribu per kg, dan bawang putih honan Rp40 ribu per kg.Zulkifli mengungkapkan untuk fasilitas umum seperti Pasar Seketeng sudah cukup memadai. Pasar Seketeng yang dibangun pada 2020 ini memiliki luas pasar sebesar 22 ribu m2. Pasar ini mampu menampung sebanyak 2.700 pedagang, 700 kios permanen, dan 2.000 pedagang pelataran."Untuk fasilitas di Pasar Seketeng cukup bagus dan bersih," tutupnya.