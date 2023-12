Begini Jurus PLN Icon Plus Wujudkan Target 1,5 Juta Pelanggan di 2024

Advertisement

Bandung: PT Indonesia Comnets Plus (Icon Plus) optimistis bisa meraup 1,5 juta pelanggan pada tahun depan. Per November 2023, anak usaha PT PLN (Persero) ini sukses mendapatkan satu juta pelanggan.Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi melihat potensi pasar masih terbuka lebar, sehingga yakin bisa merealisasikan target tersebut. Pihaknya pun masif melakukan penetrasi bisnis melalui produk layanan internet fixed broadband-nya, ICONNET."Tahun ini alhamdulillah kita mendapatkan satu juta pelanggan, tumbuhnya itu dua kali lipat dalam waktu 11 bulan, Januari sampai November. Target ke depan kita ingin tumbuh lebih cepat lagi, minimal kita sampai 1,5 juta. Tumbuhnya 500 ribuan," ujar Ari dalam acara Media Gathering PLN Icon Plus di Bandung, Jumat malam, 1 Desember 2023.Ari pede (percaya diri) terhadap target tersebut, mengingat infrastruktur pendukung produk layanan internet berbasis fiber optik milik PLN Icon Plus jauh lebih unggul dibanding kompetitor.Subholding PLN yang aktif membangun lini bisnis baru di luar kelistrikan atau Beyond kWh ini diklaim memiliki daya saing yang kompetitif dengan pesaingnya. Sebab, ICONNET menjadi satu-satunya provider internet rumah yang bisa memasang infrastruktur di atas kabel PLN.Utilisasi aset yang dilakukan itulah yang membuat PLN Icon Plus mudah mengakses daerah yang sulit dijangkau. Ini sejalan dengan komitmen meningkatkan pemerataan akses internet yang berkualitas dan terjangkau di tanah air."Apa yang Icon punya, yang mungkin operator atau pemain lain agak lebih sulit mempunyainya, itu karena aset PLN. Ini akan kita utilisasi, kita petakan, potensi pasar ada dimana dengan menggunakan aset PLN," papar dia.Sampai saat ini, satu juta pelanggan yang menggunakan ICONNET menjangkau 353 kabupaten dan kota, serta telah melayani 12.740 desa. Hal tersebut tak akan berhenti di situ, sebab PLN Icon Plus akan terus melakukan ekspansi.