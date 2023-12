Baru Lahir Kemarin, Jumlah Pelanggan PLN Icon Plus Sudah Tembus 1 Juta

Advertisement

Bandung: PT PLN (Persero) melalui anak usahanya PT Indonesia Comnets Plus (Icon Plus) sukses mencetak jumlah pelanggan sebanyak satu juta, pada akhir November 2023. Padahal, layanan internet PLN ini baru lahir pada 31 Mei 2021 lalu."Sampai November 2023, dua hari yang lalu, kita tepat mendpatkan satu juta pelanggan. Padahal paling bontot lahirnya, lahir paling akhir, lahirnya baru tiga tahunan yang lalu," ucap Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi dalam acara Media Gathering PLN Icon Plus di Bandung, Jumat malam, 1 Desember 2023.Hal itu membuat PLN Icon Plus merangsek masuk sebagai provider layanan internet kedua dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Asal tahu saja, pada dua bulan pertama setelah diluncurkan, PLN Icon Plus hanya mencatatkan sebanyak 45 ribu pelanggan.Adapun, jumlah pelanggan layanan internet PLN Icon Plus yang diberi nama ICONNET ini di atas First Media dengan 900 ribuan, yang duduk di peringkat ketiga. Sementara sesepuhnya provider internet di Indonesia, IndiHome, menduduki peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai sebanyak 9,2 juta."Alhamdulilah kita dari posisi kesepuluh, kemudian ke posisi kedelapan, dan posisi ketiga di lima bulan yang lalu, dan kita di posisi kedua itu di bulan Oktober dengan satu juta connected di November," jelas dia.Subholding PLN yang aktif membangun lini bisnis baru di luar kelistrikan atau Beyond kWh ini diklaim memiliki daya saing yang kompetitif dengan pesaingnya. Sebab, ICONNET menjadi satu-satunya provider internet rumah yang bisa memasang infrastruktur di atas kabel PLN.Meski demikian, PLN Icon Plus berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan inovasi produk, termasuk pengembangan ICONNET ke depannya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun konektivitas internet di berbagai daerah, termasuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)."Jadi ini adalah semangat, pesan dari PLN agar bagaimana kita meningkatkan value dari aset PLN," tegas Ari.