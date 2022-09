Pertamina: Aplikasi My Pertamina Cegah Kendala Distribusi

Baca juga: Penyesuaian Harga BBM Jadi Momentum Perbaikan Struktur Pemberian Subsidi

Kota Bengkulu: Pertamina menyatakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berbasis aplikasi My Pertamina untuk mencegah kendala distribusi, sebagaimana antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bengkulu yang disebabkan karena banyak masyarakat belum mendaftar di aplikasi My Pertamina.Manager SPBU KM 6,5 Kota Bengkulu Surya Darnawan mengatakan banyaknya warga yang belum mendaftar aplikasi My Pertamina menjadi penyebab antrean panjang di SPBU."Antrean terjadi sejak beberapa waktu lalu dan penyebabnya karena warga belum terdaftar diaplikasi My Pertamina," kata Surya di Kota Bengkulu, Selasa, 13 September 2022.Ia menjelaskan, antrean kendaraan di SPBU menjadi kurang kondusif lantaran banyak masyarakat yang baru mulai mendaftar diaplikasi My Pertamina.Sebab saat ini pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite bagi kendaraan roda empat wajib menggunakan aplikasi. "Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran," ujarnya.Selain itu, panjangnya antrean di SPBU dikarenakan harga eceran BBM mengalami kenaikan yaitu Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per liter.Sementara itu, salah satu supir angkot Amron mengaku dirinya mengalami kesulitan saat mendaftar di aplikasi My Pertamina. "Saya tidak memiliki ponsel," kata Amron.