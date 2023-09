The Gade Creative Lounge Hadir di Universitas Mulawarman untuk Mencetak Generasi Emas

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Samarinda: PT Pegadaian berkolaborasi dengan Universitas Mulawarman merealisasikan komitmen untuk berkontribusi aktif mendorong pengembangan sektor pendidikan di Indonesia, salah satunya dalam bentuk pembangunan The Gade Creative Lounge di Universitas Mulawarman, Samarinda yang diresmikan pada Selasa, 12 September 2023.Peresmian dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si bersama Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah dan Rektor Universitas Mulawarman Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si yang ditandai dengan penandatanganan prasasti digital dan pemotongan pita."Kami berharap, dengan adanya The Gade Creative Lounge di kampus Unmul ini, bisa menumbuhkan jiwa wirausaha dan meningkatkan pengembangan diri mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Mulawarman," jelas Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Hadi Mulyadi dalam sambutannya.Senada dengan Hadi, Eka juga menyampaikan bahwa The Gade Creative Lounge menghadirkan banyak fasilitas yang dapat menggali kreativitas para mahasiswa/i untuk menjadi generasi muda yang berdaya saing."The Gade Creative Lounge di Universitas Mulawarman menjadi bentuk komitmen Pegadaian dalam mendukung perluasan inklusivitas akses pendidikan. Selain menghadirkan ruangan untuk berkumpul dan berdiskusi, kami juga menghadirkan ruang kreatif yang dapat diakses oleh teman-teman disabilitas di lantai satu agar fasilitas ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semua civitas akademika tanpa terkecuali. Kami juga siapkan ruang podcast agar teman-teman bisa berkreativitas melalui sebuah konten dan melatih skill public speaking," jelas Eka.(Foto: Dok. Pegadaian)Eka juga menyampaikan bahwa The Gade Creative Lounge mulai menerapkan konsep sustainability yang ramah lingkungan di beberapa aspek, seperti penggunaan roaster dari bahan daur ulang, maupun meja dari recycle plastik untuk mendukung program keberlanjutan.Sementara itu, Rektor Universitas Mulawarman, Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar atas kolaborasi yang terjalin antara PT Pegadaian dan Universitas Mulawarman."Sebuah kebanggaan bagi kami para civitas akademika Unmul, karena TGCL menjadi alternatif wadah konsultasi, coaching clinic, menyampaikan ide kreatif dan inovatif, sehingga mahasiswa dapat membangun kegiatan positif bahkan melahirkan bisnis baru. Tentu ini akan menjadi value added bagi kami, yang diwujudkan oleh Pegadaian khususnya di bidang entrepreneurship, agar mahasiswa dan alumni bukan hanya mencari pekerjaan, namun juga menghasilkan lapangan pekerjaan. Di mana tempat berdiskusinya? Tentu di The Gade Creative Lounge Universitas Mulawarman," ucap Abdunnur.The Gade Creative Lounge merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pegadaian yang bertujuan untuk memfasilitasi civitas akademika dengan ruangan atau co working space yang nyaman guna mendukung pengembangan kreativitas, inovasi, dan ruang diskusi yang berkonsep kekinian. Ini merupakan The Gade Creative Lounge ke-12 yang telah diresmikan, dengan harapan bisa menjangkau lebih banyak lagi universitas di seluruh Indonesia guna pemerataan akses dan sarana pendidikan yang memadai.Pada acara tersebut, PT Pegadaian juga menghadirkan booth UMKM sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro. PT Pegadaian terus berupaya mendorong kemandirian dan pengembangan UMKM dengan tujuan membawa lebih banyak UMKM untuk naik kelas dan Go Global. Selain dengan penyediaan produk pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah, juga dengan pelatihan dan pendampingan UMKM secara kontinu untuk optimalisasi produksi dan distribusi UMKM dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.