Yah! Harga Minyak Goreng dan Gula Masih Mahal

Jakarta: Tujuh hari menjelang hari raya Idulfitri sebagian besar harga bahan pokok sudah mengalami penurunan. Terpantau, hanya lima komoditas saja yang masih mengalami peningkatan harga.Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengecek harga bahan pangan di sejumlah pasar untuk memastikan harganya stabil menjelang Lebaran.Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini harga pangan stabil, khususnya di Jawa Tengah. Provinsi tersebut menjadi provinsi dengan harga pangan paling stabil beberapa hari ini.Lantas berapa harga pangan hari ini?Melansir laman bi.go.id/hargapangan , berikut harga rata-rata per 14 April 2023:- Beras kualitas bawah I: Rp10.800 per kg (turun 4,8 persen).- Beras kualitas medium I: Rp11.700 per kg (turun 9,65 persen).- Beras kualitas medium II: Rp11.800 per kg (turun 6,35 persen).- Beras kualitas super I: Rp12.800 per kg (turun 9,86 persen).- Beras kualitas super II: Rp12.550 per kg (turun 7,04 persen).- Daging ayam ras segar: Rp24.550 per kg (turun 25,83 persen).- Telur ayam ras segar: Rp25.300 per kg (turun 11,69 persen).- Daging sapi kualitas 1: Rp122.500 per kg (turun 9,06 persen).- Daging sapi kualitas 2: Rp122.500 per kg (turun 3,05 persen).- Bawang merah ukuran sedang: Rp32.900 per kg (turun 4,78 persen).- Bawang putih ukuran sedang: Rp31.100 per kg (turun 2,2 persen).- Cabai merah besar: Rp25.400 per kg (turun 31,26 persen).- Cabai merah keriting: Rp34.250 per kg (turun 4,6 persen).- Cabai rawit hijau: Rp23.200 per kg (turun 34,65 persen).- Cabai rawit merah: Rp31.300 per kg (turun 25,48 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 1: Rp21.050 per kg (naik 3,69 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 2: Rp19.100 per kg (naik 0,79 persen).- Minyak goreng curah: Rp14.800 per kg (naik 0,68 persen).- Gula pasir kualitas premium: Rp15.700 per kg (naik 7,17 persen).- Gula pasir lokal: Rp14.250 per kg (naik 0,35 persen).