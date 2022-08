PGN Klaim Beri Penghematan UMKM Lewat Penyaluran Gas ke 800 Pelanggan Baru

Baca juga: PGN Bangun Jargas GasKita Lewat Skema Investasi Internal untuk 11 Kabupaten Kota

Tangerang: Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk (PGAS) mengklaim telah membantu UMKM menyediakan bahan bakar yang lebih kompetitif melalui penyaluran gas perdana atau Gas In.Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan Gas In merupakan wujud nyata dari PGN untuk melayani masyarakat. Melalui Gas In masyarakat diharapkan akan mendapatkan benefit, salah satunya tidak perlu repot-repot untuk ganti tabung dan tidak perlu kehabisan gas di tengah jalan saat sedang memasak."Paling penting juga adalah membantu UMKM dimana harga yang kami tawarkan cukup kompetitif. Untuk UMKM cukup menguntungkan, karena bapak ibu bisa pakai dulu nanti bulan berikutnya di tanggal lima atau enam, bapak ibu punya kewajiban untuk bayar. Jadi gas bisa dipakai dahulu, baru bayar kemudian," kata Rachmat dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Agustus 2022.Pekan lalu, PGN resmi menyalurkan gas in di Cluster Catalina, Kabupaten Tangerang, Banten. Gas in di Cluster Catalina merupakan program pembangunan jargas 2021. PGN telah melayani sekitar 35 ribu Sambungan Rumah (SR) di Tangerang. Untuk wilayah Cluster Catalina gas in dilakukan untuk 800 SR.Rachmat mengungkapkan, pembangunan jargas di Cluster Catalina mendapatkan sambutan sangat baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang maupun masyarakat."Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan peresmian dan penyaluran gas yang tentunya akan didapatkan oleh segenap warga masyarakat perumahan Catalina. Ini salah satu yang pertama (Gas In)," ujar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.Zaki menyatakan, dari pemerintah daerah akan terus mendukung program-program baik dari pemerintah pusat maupun BUMN dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama pelayanan dasar kepada masyarakat.Salah satu hal yang penting adalah dari pengaliran gas ini, dengan adanya jaringan gas maka masyarakat mendapatkan pelayanan energi yang murah, bersih, dan aman."Ini juga sangat penting, karena program ini akan mendukung Kabupaten Tangerang dalam mengurangi emisi dan penggunaan gas yang berasal dari fosil lainnya," kata Zaki.Pemerintah Kabupaten Tangerang juga akan terus mendorong agar wilayah lain, terutama yang sudah mendekati dengan jalur pipa gas bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Mudah-mudahan dengan penggunaan gas ini juga akan mendukung program Tangerang Bersih."Seperti UMKM, rumah tangga, ini akan lebih mudah lagi. Tidak perlu lagi khawatir kehabisan gas, karena ini akan secara konstan. Seperti listrik, kita akan mendapatkan pasokan. Tapi tentu saja bayarnya harus tertib nantinya," imbuh Zaki.