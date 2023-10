Cara Kawasan Industri Jababeka Capai Net Zero Industrial Cluster 2050

Advertisement

Jakarta: PT Jababeka Tbk menegaskan komitmen aksi mencapai net zero Industrial cluster 2050 sebagai upaya mendukung emisi nol karbon pemerintah. Jababeka memaparkan upaya akselerasi, tantangan dan peta jalan Kawasan Industri Jababeka Cikarang.Dalam “The Renewable Energy and Climate Summit: Indonesia – The Netherlands”, COO PT. Jababeka Infrastruktur Cynthia Hendrayani yang mewakili pengelola Kawasan Industri Jababeka menyampaikan mengenai Sustainability Efforts of One of Indonesia’s Largest Industrial Estate Companies.“Dengan telah terjalinnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Kingdom of Netherlands, bisa membuka peluang kolaborasi dan business matching dalam bidang renewable energy di Indonesia,” kata Cynthia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 Oktober 2023.Delegasi dari Kerajaan Belanda juga melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Jababeka. Rombongan diterima manajemen Jababeka di kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang merupakan salah satu National Distribution Center (NDC), sekaligus salah satu dari anggota dari Jababeka- Net Zero Industrial Cluster Community (NZICC).Pada kesempatan ini, Head of NDC PT. Anugerah Pharmindo Lestari Ias Besatari memaparkan target dan program sustainability yang telah dilaksanakan di site APL Cikarang, antara lain smart lighting pada warehouse dan ground mounted solar panels berkapasitas 800 kWp.Selain APL, turut hadir anggota Jababeka-NZICC lainnya, antara lain PT. Hitachi Astemo Bekasi Manufacturing, PT. Mattel Indonesia, PT. Sibelco Lautan Minerals, PT. Kerry Ingredients Indonesia, PT. ICI Paints Indonesia, PT. Mane Indonesia, PT. TUV NORD Indonesia, PT. EON Chemical, dan PT. Nippon Steel Chemical And Material Indonesia.Cynthia berharap, kunjungan ini bisa bermanfaat sebagai wadah networking, sharing session, dan opportunity for business matching antara member Jababeka-NZICC dengan para delegasi dari Kerajaan Belanda. Ia juga berharap kolaborasi bagi member Jababeka-NZICC yang ingin menerapkan EBT.“Ini juga menjadi bukti bahwa Jababeka-NZICC sebagai komunitas berhasil menjadi wadah bagi tenant-tenant di dalam Kawasan Industri Jababeka untuk melakukan sharing knowledge dan membangun partnership, untuk mewujudkan dekarbonisasi di Kawasan Industri Jababeka,” kata Cynthia.