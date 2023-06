Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Bapok Jelang Iduladha

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Buleleng: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah berkomitmen menjaga akses barang kebutuhan pokok (bapok) bagi masyarakat di berbagai situasi. Utamanya menjelang hari raya, termasuk Iduladha.Untuk itu, kali ini Mendag Zulhas meninjau pelaksanaan pasar murah di Buleleng dan Denpasar, Bali. Pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan bapok dengan harga terjangkau."Mudah-mudahan dengan ini, masyarakat bisa terbantu mendapatkan bapok seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan mudah. Namun, sebetulnya saat ini harga-harga bapok di pasar pun stabil dan pasokan banyak. Masyarakat silakan belanja ke pasar," ucap Zulhas saat meninjau pasar murah di Buleleng, Bali, dikutip dari siaran pers, Selasa, 20 Juni 2023.Pada pasar murah di Buleleng, disediakan 250 paket bapok yang terdiri atas beras 5 kg, gula satu kg, dan Minyakita satu liter. Beras dijual dengan harga Rp43 ribu per 5 kg, gula Rp13.500 per kg, dan Minyakita Rp14 ribu per kg. Tersedia 1,35 ton beras, 300 kg gula, dan 360 liter Minyakita.Setelah meninjau pasar murah di Buleleng, Mendag Zulhas melanjutkan kegiatan peninjauan pasar murah di Denpasar, Bali. Pada titik ini, tersedia 150 paket bapok yang terdiri atas beras 5 kg, gula 1 kg, dan Minyakita satu liter.Beras dijual dengan harga Rp41.500 per 5 kg, gula Rp13.500 per kg, dan Minyakita Rp14 ribu per kg. Pada pasar murah di Denpasar, pasokan yang disediakan adalah 850 kg beras, 200 kg gula, dan 240 liter Minyakita.Di kedua titik pasar murah tersebut, Kemendag bekerja sama dengan Perum Bulog dan PT Sentana Prima Unggul yang merupakan perusahaan pengepak dan distributor minyak goreng Zulhas mengungkapkan, pemerintah terus berkomitmen memastikan harga-harga bapok stabil di semua daerah. "Memang saya keliling ke daerah, ke mana-mana mengecek agar harga-harga bapok di mana pun berada itu tidak berbeda dengan daerah-daerah lain," pungkasnya.