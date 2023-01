Semangat Baru Pasar Modal di 2023

Di 2022, minat perusahaan untuk memobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal juga masih terus meningkat. Hingga 28 Desember 2022, telah terdapat 59 perusahaan tercatat yang melakukan Initial Public Offering (IPO) dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga sebanyak 825 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BEI.Total fund-raised IPO saham mencapai Rp33,06 triliun. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi sejak swastanisasi bursa efek pada 1992. Selain itu, pencapaian ini juga merupakan IPO terbanyak di Kawasan ASEAN selama empat tahun berturut-turut sejak 2019.Pencapaian positif turut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total jumlah investor di pasar modal Indonesia per 28 Desember 2022 telah meningkat 37,5 persen menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021.Jumlah tersebut meningkat hampir sembilan kali lipat dibandingkan dengan 2017. Selain itu, lonjakan pertumbuhan jumlah investor ritel turut berdampak terhadap dominasi investor ritel terhadap aktivitas perdagangan harian di BEI yang mencapai 44,9 persen.Peningkatan jumlah investor juga merupakan hasil dari upaya BEI dan stakeholders dalam melakukan sosialisasi, edukasi, serta literasi kepada masyarakat. Hingga 28 Desember 2022, di seluruh Indonesia telah berlangsung 11.253 kegiatan edukasi, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1,7 juta orang.

Tak hanya dari kinerja BEI. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) juga mendapat rapor hijau. Sebagai salah satu infrastruktur di pasar modal Indonesia, KPEI senantiasa mendukung pengembangan pasar modal di Indonesia dengan melaksanakan berbagai inisiatif.



Di 2022, KPEI telah meningkatkan kapasitas kliring produk ekuiti, re-engineering proses pada sistem e-CLEARS, mengaktifkan layanan transaksi triparty repo, peningkatan kapasitas e-IPO KPEI, terimplementasinya shortcut settlement, implementasi kliring Waran Terstruktur, dan PME Bilateral.

Untuk rata-rata efisiensi nilai penyelesaian, dan volume penyelesaian transaksi bursa harian, tercatat 57 persen, dan 64 persen. Sedangkan nilai transaksi PME sampai dengan 20 Desember 2022 sebesar Rp347,13 miliar dengan volume 939 juta lembar saham.

Untuk rencana strategis 2023, KPEI menyusun beberapa program utama, di antaranya program untuk mendukung kegiatan transaksi bursa seperti pengembangan kliring untuk perdagangan karbon, dukungan sistem e-IPO untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), dan dukungan untuk kontrak opsi indeks saham.



Selain itu, KPEI juga akan melakukan pengembangan produk untuk CCP over-the-counter (OTC) Derivatif SBNT, pengembangan Sistem Collateral Management Terintegrasi (untuk transaksi OTC SBNT, transaksi Bilateral, dan Triparty Repo), serta pengembangan portal keanggotaan pasar uang.

Sementara itu, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatatkan beberapa pencapaian berdasarkan kinerja operasional maupun data statistik sepanjang 2022. Jumlah investor pasar modal Indonesia yang tercatat di KSEI sampai 28 Desember 2022 mencapai 10,3 juta investor atau meningkat 37,53 persen dari akhir 2021 yang sebelumnya berjumlah 7,49 juta.



Jumlah yang telah mencapai dua digit tersebut telah tercapai sejak November 2022 lalu. Jumlah tersebut terdiri dari investor pemilik saham, surat utang, reksa dana, surat berharga negara (SBN) dan jenis efek lain yang tercatat di KSEI.



Untuk komposisi yakni 4,44 juta investor memiliki aset saham, surat utang dan efek lainnya, 9,59 juta investor memiliki aset reksa dana dan 830 ribu investor memiliki aset SBN. Pertumbuhan jumlah investor di wilayah timur, yaitu Papua, dan Maluku mengalami pertumbuhan sekitar 40 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dari wilayah lainnya



Usia investor pasar modal Indonesia yang didominasi generasi Milenial dan Gen-Z menjadi salah satu alasan maraknya pengembangan serta proses digitalisasi di pasar modal selama beberapa waktu terakhir. Peran platform financial technology (fintech) semakin penting untuk investasi di pasar modal.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 2022 menjadi tahun yang paling brutal dalam sejarah perjalanan bursa saham global. Kapitalisasi di hampir seluruh bursa saham negara-negara maju nyungsep seiring berlanjutnya pandemi covid-19, resesi ekonomi global, hingga ketegangan geopolitik dunia."Lebih dari USD30 triliun kapitalisasi hilang pada 2022, sehingga investor global bukan create value tapi losing value," kata Sri Mulyani.Namun demikian, IHSG mengalami kenaikan 4,2 persen sepanjang 2022. Sri Mulyani pun salut dengan capaian ini, mengingat kondisi ekonomi global yang tidak mudah di tengah berbagai tantangan. "Kami sangat berharap dengan capaian melalui BEI dan para pelaku bursa. Ini adalah bekal yang sangat bagus untuk memasuki 2023," sebutnya.Head of Equity Research, Strategy, Consumer Mandiri Sekuritas Adrian Joezer menambahkan untuk 2023 memang sedikit lebih menantang karena The Fed terus melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunganya, meski titik puncak kenaikan sudah mulai terlihat.Suku bunga The Fed diperkirakan naik masing-masing sebesar 25 bps di Februari dan Maret 2023. Tantangan lain di 2023 yang lebih terlihat yaitu normalisasi pertumbuhan laba bersih dari emiten-emiten di IHSG dan supersiklus komoditas, meski harganya tidak akan terkoreksi seperti level pracovid-19."Beberapa hal ini yang akan mendominasi tematik di 2023. Secara global, geopolitik juga menjadi suatu faktor yang tidak bisa ditebak outcome-nya. Pasar saham di 2023 akan lebih bottom up dari dari hyper growth menjadi pertumbuhan yang lebih normal," kata Adrian.