Spaletti: Kemenangan Besar Berguna untuk Move On

Pelatih Inter Milan, Luciano Spaletti, puas dengan kemenangan besar yang diraih timnya atas Frosinone. Menurutnya, hal tersebut membuat Nerazzurri bangkit dari kekalahan pahit atas Atalanta pekan sebelumnya.Inter sukses meraup kemenangan 3-0 atas Frosinone pada pekan ke-13 Serie A Italia, Minggu 25 November dini hari tadi di Giuseppe Meazza. Dua gol dari Keita Balde dan satu dari Lautaro Martinez membuat Inter masih memanaskan persaingan di papan atas.Pada pekan ke-12 sebelumnya, Inter harus takluk habis-habisan 4-1 saat bertandang ke Bergamo, markas Atalanta. Hasil itu sempat membuat Inter gagal menyalip Napoli di urutan kedua klasemen."Setelah laga terakhir (vs Atalanta), kami kesulitan move on, tapi kami harus fokus pada laga (vs Frosinone) ini untuk melupakan performa buruk di Bergamo," kata Spaletti."Tim bermain bagus, reaksi mereka tepat, dan sabar dalam menguasai bola.," lanjut dia.Spaletti menegaskan dirinya tidak hanya mengejar hasil maksimal di Liga Italia. Ia juga ingin membuat Mauro Icardi cs bisa kompetitif di Liga Champions."Tujuan saya adalah membuat tim terus berkembang dan bersanding dengan tim-tim besar Eropa, dengan melupakan kekalahan sebelum-sebelumnya," ujar Spaletti.Tambahan tiga poin membuat Inter di urutan ketiga meraih poin sama (28) dengan Napoli di atasnya. Namun, keduanya masih berjarak sembilan poin dari Juventus di puncak.