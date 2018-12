Manchester City Dipermalukan Tim Papan Bawah

Manchester City gagal menambah poin pada pekan ke-18 Liga Primer Inggris 2018--2019, Sabtu 22 Desember. Mereka menelan kekalahan dari Crystal Palace yang tergolong tim papan bawah.Bertanding di Stadion Etihad yang dipenuhi suporternya sendiri, City kalah dari Palace dengan skor 2-3. Hasil tersebut sungguh di luar dugaan karena City unggul lebih dulu dan tampak mendominasi permainan.Statistik laga menyebutkan, City mampu mendominasi penguasaan bola hingga 73 persen. Kemudian, terdapat 14 peluang yang enam di antaranya mengarah ke gawang.Ilkay Guendogan berhasil membawa City unggul lebih dulu lewat golnya yang lahir pada menit ke-27. Tapi setelah itu, Palace langsung membalasnya dengan memborong tiga gol.Gol pertama Palace diciptakan Jeffery Schlupp pada menit ke-33. Gol keduanya lahir dari Andros Townsend pada menit ke-35 dan gol ketiga lahir dari tendangan penalti Luka Milivojevic.City sudah membombardir Palace ketika tertinggal tiga gol. Tapi, mereka hanya bisa memperkecil kekalahan lewat gol Kevin De Bruyne yang tercipta pada menit ke-85. Skor 2-3 tidak berubah hingga laga usai.Para pemain bintang seperti Sergio Aguero, De Bruyne dan Riyad Mahrez baru dimainkan City pada babak kedua. Bisa jadi, pelatih Pep Guardiola sedikit meremehkan kekuatan The Eagles--julukan Palace.Dengan kekalahan ini, artinya City gagal memangkas jarak dengan Liverpool yang memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 48 poin. The Citizens masih berada di urutan dua dengan selisih 4 poin dengan The Reds.Sementara itu, Palace langsung naik ke posisi 14 dengan koleksi 18 poin. Pekan lalu, mereka berhasil menaklukkan Leicester City yang berstatus sebagai tim papan tengah.Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi (Aguero 50'), Laporte, Delph (De Bruyne 62'); Gundogan, Stones Bernardo; Sterling (Mahrez 69'), Jesus, SaneCrystal Palace (4-4-2): Guaita; Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Meyer (Puncheon 95'), Schlupp; Townsend, Zaha (Ayew 88')(KAU)