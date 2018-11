Prediksi West Ham vs Manchester City: Lini Tengah Jadi Pembeda

: West Ham United akan menjamy Manchester City di Stadion Olimpiade London, Sabtu 24 November, malam nanti. Bukan perkara mudah mengalahkan The Sky Blues karena mereka belum pernah kalah di liga musim ini.Selain itu, Manuel Pellegrini dipusingkan dengan absennya Jack Wilshere dan Manuel Lanzini di lini tengah. Demi menggantikan dua gelandang kreatifnya Pellegrini memang telah merekrut Samir Nasri, namun ia belum melakoni laga kompetitif sejak November tahun lalu dan kecil kemungkinannya turun sejak awal.Tapi The Hammers tidak perlu terlalu dipusingkan dengan kreativitas lini tengah. Mereka memiliki pemain sayap yang bisa menciptakan peluang dalam diri Felipe Anderson.Sementara di kubu City, manajer Pep Guardiola kehilangan Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan Benjamin Mendy yang cedera. Tapi Guardiola masih memiliki pengganti sepadan dalam diri Ilkay Guendogan dan Fabian Delph.The Citizens kemungkinan akan menguasai pertandingan dan memaksa The Irons bertahan. Namun, Pellegrini harus menyiasati agar bisa memaksa City kehilangan bola di lini tengah.Menempatkan tiga gelandang tengah dengan tipe perusak seperti Mark Noble, Declan Rice, dan Pedro Obiang kemungkinan bisa mematikan kreativitas gelandang-gelandang The Sky Blues.Tapi, tidak cukup samapai di situ untuk menghentikan City. Mereka memiliki pemain sayap yang memiliki kemampuan dribel mumpuni untuk melewati lawan-lawan mereka dan jika bek sayap West Ham tidak mendapat bantuan dari penyerang sayap, West Ham akan kembali kehilangan poin di kandang.Selain itu, West Ham belum sepenuhnya menjadikan markas mereka sebagai tempat yang angker. Sejauh ini mereka baru bisa menang dua kali di kandang dari enam laga.Sebaliknya, City memiliki rekor apik ketika bertamu ke rumah lawan. Dari lima pertandingan liga di kandang lawan, City telah tiga kali menang dan dua kali imbang.Untuk menghindari kekalahan, The Hammers bisa merapatkan barisan gelandangnya. Karena jika hanya menumpuk pemain di dekat kotak penalti sendiri, City pasti bisa menemukan celah dengan umpan satu dua dan pergerakan tanpa bola.Kunci mengalahkan City adalah menghentikan pergerakan gelandang tengah mereka, secara spesifik adalah Fernandinho. Ia berperan sebagai holding midfielder yang mengalirkan bola dari lini belakang ke rekan-rekannya di depan dan menghentikan serangan lawan dengan tactical fouling.Jika Fernandinho ditekan, otomatis aliran bola City jadi terhambat dan dua gelandang City lainnya, kemungkinan diisi Guendogan dan David Silva, harus turun menjemput bola dan fase transisi bertahan ke menyerang akan tersendat dan West Ham bisa mengorganisir lini belakang mereka.Head to head enam pertandingan terakhir:(29/4/2018) West Ham 1-4 Manchester City (Liga)(3/12/2017) Manchester City 2-1 West Ham (Liga)(4/8/2017) West Ham 0-3 Manchester City (Piala Liga)(1/2/2017) West Ham 0-4 Manchester City (Liga)(6/1/2017) West Ham 0-5 Manchester City (FA)(28/8/2016) Manchester City 3-1 West Ham (Liga)Prakiraan formasi:West Ham (4-3-3): Lukasz Fabianski; Pablo Zabaleta, Fabian Balbuena, Issa Diop, Arthur Masuaku; Mark Noble, Declan Rice, Pedro Obiang; Felipe Anderson, Marko Arnautovic, Grady DianganaManchester City (4-3-3): Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Fabian Delph; Ilkay Guendogan, Fernandinho, David Silva; Riyad Mahrez, Sergio Aguero, Raheem SterlingPrediksi Medcom.id:West Ham 40:60 Manchester City