Kalahkan De Bruyne, Salah Sabet Gelar Pemain Terbaik PFA

Mohamed Salah menyabet gelar Pemain Terbaik PFA musim 2017--2018. Ia mengalahkan kandidat lain Kevin De Bruyne dari Manchester City.Salah menjalani debut sensasionalnya bersama Liverpool semenjak direkrut pada musim panas lalu dari AS Roma. Mencetak 31 gol dalam 33 pertandingan di Liga Primer Inggris atau 41 gol di semua kompetisi, menjadi bukti sahih winger internasional Mesir itu layak mendapatkan gelar tersebut.Pemain berbanderol 36,9 juta poundsterling atau setara 718 miliar ini menempati posisi puncak pada malam penghargaan PFA edisi ke-45 di Grosvenor House, London. Salah mengalahkan De Bruyne dan striker Tottenham Hotspur, Harry Kane yang berada di posisi ketiga.Salah juga telah meraih enam gelar pemain terbaik Liga Primer Inggris sepanjang musim ini. Pemain berusia 25 tahun ini memenanginya pada Agustus, September, November, Desember, Februari, dan Maret."Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi Pemain Terbaik musim ini di Liga Premier, terutama karena itu dipilih oleh para pemain," kata Salah, yang menerima pesan ucapan selamat dari manajer Jurgen Klopp.Mantan pemain AS Roma ini masih menyisakan tiga laga sisa melawan Stoke City, Chelsea, dan Brighton and Hove Albion. Dengan begitu, ia bisa saja mengalahkan catatan rekor Alan Shearer, Cristiano Ronaldo, dan mantan striker Liverpool, Luis Suarez."Saya masih memiliki beberapa momen mencetak gol untuk memecahkan rekor dan saya sangat gembira tentang itu. Saya sangat gembira dan kami akan melihat dalam tiga pertandingan berikutnya," terangnya.Sementara itu gelar pemain muda terbaik PFA Award jatuh ke tangan pemain Manchester City, Leroy Sane. Yang membuatnya layak adalah, Sane mencetak assist terbanyak di liga yaitu 12 kali. Ia mengalahkan pemain U-23 lainnya di lima divisi teratas Eropa musim ini.(FIR)