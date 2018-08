Chelsea Lepas Dua Pemainnya ke Klub Italia

Chelsea segera melepas dua pemainnya, Ola Aina dan Tiemoue Bakayoko, ke klub Serie A Italia. Dilansir Sky Sports, Aina akan dilepas ke Torino dan Bakayoko segera bergabung dengan AC Milan.Aina merupakan produk asli akademi Chelsea yang bisa bermain sebagai bek kanan. Ia akan dipinjamkan ke Il Granata selama musim 2018 -- 2019 dengan opsi permanen. Sebelumnya pemain berusia 21 tahun itu juga menjalani masa peminjaman bersama Hull City musim lalu.Sementara Bakayoko akan dipinjamkan selama semusim dengan opsi permanen. The Blues mencantumkan mahar sebesar 35,5 juta pounds dalam klausul permanen itu.Bakayoko baru bergabung musim lalu dari AS Monaco. Ia didatangkan dengan harga 40 juta pounds. Gelandang asal Prancis itu tidak masuk rencana pelatih Maurizio Sarri. Pemain berusia 23 tahun itu semakin terpinggirkan setelah Sarri mendatangkan Jorginho dari Napoli.Chelsea melakukan perombakan musim ini setelah tampil mengecewakan di bawah komando Antonio Conte musim lalu. The Blues hanya mampu menempati peringkat ke-5 musim 2017 -- 2018 padahal mereka merupakan juara di musim 2016 -- 2017.(ASM)