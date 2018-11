Chelsea Siap Pagari Kante dari Kejaran PSG dan Barca

: N'Golo Kante menjadi incaran tim-tim besar Eropa. Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan tertarik dengan servis gelandang 27 tahun itu dan Chelsea tengah mempersiapkan kontrak anyar demi memagari gelandang andalannya tersebut.Laporan Sky Sports menyebutkan bahwa The Blues akan memberikan kontrak jangka panjang bagi gelandang keturunan Mali itu meski kontraknya masih berlaku hingga 2022 mendatang. Chelsea bahkan siap menjadikannya pemain dengan gaji termahal di Stamford Bridge yang mencapai 300 ribu pounds (Rp 5,6 miliar) per pekan, melebih gaji Eden Hazard yang hanya 200 ribu pounds (Rp 3,7 miliar) per pekan.Kante menjadi bagian penting Chelsea sejak didatangkan dari Leicester City pada 2016 setelah membawa The Foxes juara Liga Primer Inggris di musim sebelmnya. Ia juga mampu membawa The Blues menjadi juara semusim setelah membawa Leicester juara.Dengan kemampuan merusak permainan lawan dan daya jelajah yang tinggi, Kante dianggap sebagai salah satu gelandang dengan kemampuan paling lengkap. Ditambah lagi etos kerja yang tinggi dan stamina yang prima membuatnya menjadi bagian tak tergantikan di Chelsea dan Timnas Prancis.Kante sendiri telah melakoni 105 pertandingan bersama The Blues dan mencatatkan empat gol dan empat assist bagi The Roman Empire. Ia menjadi bagian tak tergantikan meski tongkat kepelatihan Chelsea telah beralih dari Antonio Conte ke Maurizio Sarri.